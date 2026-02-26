Enthüllt: BVB lehnte Guirassy-Transfer ab

Maximilian Huber , Mette Bech 26.02.2026 • 20:13 Uhr Borussia Dortmund lehnte im Winter einen Verkauf von Stürmer Serhou Guirassy ab. Das verrät Spielerberater Roger Wittmann.

Borussia Dortmund hat sich im zurückliegenden Winter-Transferfenster gegen einen Verkauf von Stürmer Serhou Guirassy entschieden. Das verriet Spielerberater Roger Wittmann am Donnerstag in der Sky-Sendung „Triple“.

Ein Verein, den Wittmann nicht nennen wollte, sei auf ihn zugegangen und hätte gefragt, ob er bei den Schwarz-Gelben nachhören könne, ob ein Guirassy-Transfer im Winter möglich sei. „Ich habe den Verein gefragt, die haben das abgelehnt und dann war das auch sofort wieder erledigt“, schilderte der 65-Jährige.

Dortmund lehnte Winterverkauf ab

Der Spielerberater offenbarte, dass der nicht genannte Verein viel Geld für Guirassy hätte auf den Tisch legen wollen. Dortmund lehnte jedoch umgehend ab: „Der Verein hat klar gesagt, dass er (der Verein; Anm. d. Red.) das nicht will, weil er ambitioniert ist.“

Ob Guirassy selbst offen für einen Winterwechsel gewesen wäre, konnte Wittmann nicht beurteilen. „Der Verein hat gesagt: ‚Wir sind ambitioniert und wir wollen diesen Mann nicht abgeben, weil er eine Torgarantie hat.‘ Ob er mal eine Delle hat oder nicht. Ich glaube, dass sie das richtig gemacht haben.“