FC Bayern: Droht Kane-Ausfall? Torjäger fehlt erneut im Training

Kane fehlt weiterhin im Training

Bayern-Torjäger Harry Kane muss den zweiten Tag in Folge aussetzen. Sein Einsatz gegen Hoffenheim bleibt ungewiss.
Vincent Kompany spricht nach dem Bekanntwerden des Abschieds von Leon Goretzka vom FC Bayern im Sommer über seine Beziehung zu dem Nationalspieler.
SID
Bayern-Torjäger Harry Kane muss den zweiten Tag in Folge aussetzen. Sein Einsatz gegen Hoffenheim bleibt ungewiss.

Bayern München muss im Bundesliga-Spiel gegen die TSG Hoffenheim am Sonntag (17.30 Uhr) womöglich auf Superstar Harry Kane verzichten. Der erkrankte Torgarant fehlte am Mittwoch den zweiten Tag in Folge im Training.

Teilintegriert wieder dabei war dagegen Konrad Laimer, der nach seinem Muskelfaserriss in Kürze sein Comeback geben soll. Auch Josip Stanisic wirkte bei der öffentlichen Einheit mit.

FC Bayern: Schrecksekunde für Stanisic

Der Außenverteidiger hatte am Vortag eine Schrecksekunde erlebt, als ihm Jonathan Tah versehentlich auf den rechten Fuß trat - jenen Fuß, an dem sich Stanisic zuletzt eine Kapselbandverletzung im Sprunggelenk zugezogen hatte.

Der kroatische Nationalspieler hatte erst am vergangenen Wochenende beim Hamburger SV (2:2) sein Comeback gefeiert und 90 Minuten durchgespielt.

Die Bayern stehen vor der nächsten englischen Woche. Nach dem Spiel gegen die formstarke TSG, die alle fünf Ligaspiele seit der Winterpause gewonnen hat, geht es am Mittwoch im Pokal-Viertelfinale gegen RB Leipzig. Drei Tage später müssen die Münchner zu Werder Bremen.

