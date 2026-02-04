FC Bayern: Droht Kane-Ausfall? Torjäger fehlt erneut im Training

SID 04.02.2026 • 11:50 Uhr Bayern-Torjäger Harry Kane muss den zweiten Tag in Folge aussetzen. Sein Einsatz gegen Hoffenheim bleibt ungewiss.

Teilintegriert wieder dabei war dagegen Konrad Laimer, der nach seinem Muskelfaserriss in Kürze sein Comeback geben soll. Auch Josip Stanisic wirkte bei der öffentlichen Einheit mit.

FC Bayern: Schrecksekunde für Stanisic

Der Außenverteidiger hatte am Vortag eine Schrecksekunde erlebt, als ihm Jonathan Tah versehentlich auf den rechten Fuß trat - jenen Fuß, an dem sich Stanisic zuletzt eine Kapselbandverletzung im Sprunggelenk zugezogen hatte.

Der kroatische Nationalspieler hatte erst am vergangenen Wochenende beim Hamburger SV (2:2) sein Comeback gefeiert und 90 Minuten durchgespielt.