FC Bayern: Harry Kane fehlt im Training - das ist der Grund

SPORT1 03.02.2026 • 17:21 Uhr Dem FC Bayern droht beim Heimspiel gegen Hoffenheim womöglich ein Ausfall von Harry Kane. Der Engländer plagt sich mit einer Erkrankung herum.

Der FC Bayern hat erneut einen Krankheitsfall zu beklagen. Diesmal hat es Stürmer-Star Harry Kane erwischt. Wie der Rekordmeister auf seiner Webseite berichtete, fehlte der Engländer bei der Trainingseinheit am Dienstagvormittag. Nähere Details wurden nicht genannt.

Positiv für den FCB ist, dass das wichtige Pokal-Spiel gegen RB Leipzig (im LIVETICKER) erst am nächsten Mittwoch steigt. Auch bis zum Bundesliga-Spiel am Sonntag um 17.30 Uhr ist noch ein bisschen Zeit.

Ob den Münchnern ein Ausfall des Top-Torjägers gegen Hoffenheim drohen könnte, bleibt zunächst offen.

Bayern mit erster Einheit nach HSV-Remis

Vincent Kompany hat den Bayern-Stars nach dem 2:2 in Hamburg zwei Tage freigegeben. Die Einheit am Dienstag war folgerichtig die erste in der Woche.

Vor dem Duell mit der TSG stehen die Münchner ein wenig unter Druck. Nach zwei sieglosen Spielen in der Bundesliga beträgt der Vorsprung vor Dortmund nur noch sechs Punkte, die TSG folgt mit neun Zählern Rückstand auf Platz drei.