"Es wird zu wenig wertgeschätzt, was beim BVB gerade passiert"

Samuel Kucza 20.02.2026 • 19:14 Uhr Didi Hamann zeigt sich nach dem Dortmunder Sieg gegen Bergamo beeindruckt, lobt mehrere BVB-Profis und blickt gespannt auf den Klassiker gegen den FC Bayern.

Dietmar Hamann hat Borussia Dortmund nach dem Playoff-Hinspielsieg in der Champions-League gegen Atalanta Bergamo deutlich gelobt. Der TV-Experte hob in seiner Sky-Kolumne vor allem die Entwicklung der Mannschaft hervor und sieht den BVB auf einem guten Weg.

Der frühere Nationalspieler betonte, dass sich die Dortmunder mit dem 2:0 eine „super Ausgangssituation“ für das Rückspiel in Bergamo erarbeitet hätten. Insgesamt habe ihn der BVB in dieser Saison überzeugt.

Hamann lobt Mentalität des BVB: „Sie spielen erfolgreichen Fußball“

Besonders die Einstellung der Mannschaft hob Hamann hervor. Dortmund habe „Wille, Glaube, Herz, Leidenschaft und auch Widerstandsfähigkeit“ gezeigt. Eigenschaften, die dem Klub lange abgesprochen worden seien.

Die Diskussionen über den Spielstil konnte der TV-Experte nicht nachvollziehen: „Sie spielen erfolgreichen Fußball, und das ist das Wichtigste“, stellte Hamann klar.

Anton rückt in den Fokus: „Hat sich zum Führungsspieler entwickelt“

Gleichzeitig sieht Hamann die Dortmunder Defensive trotz der jüngsten Ausfälle stabil. Dass die Mannschaft das Fehlen von Nico Schlotterbeck kompensieren konnte, sei ein Qualitätsmerkmal gewesen.

„Dass man es auch ohne Schlotterbeck, Niklas Süle und Emre Can schafft, ist etwas, was untergeht“, schrieb Hamann. Er führte weiter aus: „Es wird viel zu wenig wertgeschätzt, was beim BVB gerade passiert.“

Zudem rückte Hamann Waldemar Anton in den Vordergrund. Durch die Ausfälle in der Abwehr habe er zuletzt die größte Verantwortung übernommen. „Anton hat sich zum Führungsspieler entwickelt und macht einen wunderbaren Job“, schrieb Hamann. Auch Ramy Bensebaini erledige seine Aufgaben „wunderbar“.

Lob für Ryerson und Nmecha

Ein Sonderlob erhielt zudem Julian Ryerson, der offensiv eine super Entwicklung gezeigt hat. „Von den letzten sechs Toren hat er fünf vorbereitet, schlägt super Flanken, Freistöße und Ecken. Das ist im heutigen Fußball ein riesiger Trumpf“, schrieb Hamann.

Felix Nmecha sieht Hamann ebenfalls auf einem guten Weg. Der Mittelfeldspieler gebe der Mannschaft viel Stabilität und verfüge über großes Potenzial. „Wenn er gesund bleibt, führt an ihm beim BVB und auch in der Nationalmannschaft kein Weg vorbei“, stellte Hamann klar.