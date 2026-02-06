FC Bayern: Ausfall droht! Sorgen um Neuer

Niklas Senger 06.02.2026 • 15:25 Uhr Manuel Neuer fehlt im Training des FC Bayern. Der Torhüter droht im kommenden Spiel der Bundesliga auszufallen.

Beim FC Bayern München richten sich am Freitag sorgenvolle Blicke auf Manuel Neuer. Der Torhüter fehlte zwei Tage vor dem Spitzenspiel gegen die TSG Hoffenheim im Training des Tabellenführers. Grund für den Ausfall soll laut Angaben des Vereins ein Magen-Darm-Infekt sein.

Sollte Neuer am Sonntag (ab 17.30 im LIVETICKER) ausfallen, steht mit Jonas Urbig jedoch ein Ersatzkeeper bereit, der den Routinier in dieser Saison bereits siebenmal vertrat.

Schon am Donnerstag hatte Urbig am eigentlich freien Tag der Profis eine Sonderschicht mit Torwarttrainer Michael Rechner eingelegt.

FC Bayern: Kane zurück im Training

Im Training am Freitag standen schließlich auch Sven Ulreich, Jannis Bärtel (Bayern II) und David Podar-Stiube (FC Bayern U17) mit auf dem Trainingsplatz.

Positive Nachrichten gab es hingegen bei Sturm-Star Harry Kane, der ins Training zurückkehren konnte.