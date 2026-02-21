Newsticker
FC Bayern: Eberl reagiert auf Kane-Gerüchte

Harry Kane ist beim FC Barcelona „ein Objekt der Begierde“. Max Eberl kommentiert die Gerüchte um den Stürmerstar des FC Bayern.
Les Ferdinand zeigt sich von den Qualitäten von Harry Kane begeistert. Für den ehemaligen Tottenham-Torjäger ist der Bayern-Star der kompletteste Mittelstürmer der Welt und bereit für die anstehende Weltmeisterschaft.
Julius Schamburg
Bayern-Sportvorstand Max Eberl hat den Gedanken kommentiert, wonach Xavier Vilajoana (Kandidat auf die Präsidentschaft beim FC Barcelona; Anm. d. Red.) bei einem Wahlsieg gerne Stürmerstar Harry Kane nach Katalonien lotsen würde.

„Politische Kämpfe um Präsidentschaften sind ja mittlerweile mit großen Versprechen verbunden“, sagte Eberl vor dem Bundesliga-Spiel gegen Eintracht Frankfurt (JETZT im LIVETICKER) bei Sky.

Eberl: „Wenn du tatsächlich chancenlos bist...“

Dass Kane in Barcelona „ein Objekt der Begierde“ sei, ließ Eberl schmunzeln. Und was Vilajoana angeht? „Wenn du tatsächlich chancenlos bist bei einer Präsidentschaftswahl, dann haue ich halt irgendwas raus. Das ist scheinbar passiert“, sagte Eberl.

Am Freitag hatte Vilajoana bei einer Wahlveranstaltung erklärt, dass man bereits Kontakt zu Kanes Umfeld aufgenommen habe: „Wir müssen umsichtig und professionell vorgehen. Wir prüfen verschiedene Profile und Kane hat eines davon. Er ist ein Torjäger, ein Teamplayer und ein ‚Killer‘ auf engem Raum, den Barca braucht.“

Schon am Donnerstag hatte Vilajoana auf X mit einer Fotomontage, die Kane im Trikot der Katalanen zeigt, für Aufsehen gesorgt.

FC Bayern: Kanes Vertrag läuft 2027 aus

Am Samstag wurde Kane vor Anpfiff vom FC Bayern gesondert geehrt. Der Engländer schnürte beim 3:0-Sieg gegen Werder Bremen einen Doppelpack und hat damit in seiner Karriere 500 Tore erzielt.

Gegen die Eintracht traf Kane nach einer Ecke per Kopf in der 20. Minute zum 2:0. Damit steht er nun bei 501 Toren.

Die Bayern würden den Vertrag mit Kane (läuft im Sommer 2027 aus) gerne verlängern. Eberl bestätigte Ende Januar, dass es bereits erste Verhandlungen gibt.

