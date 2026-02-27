FC Bayern: Fit für BVB-Duell? Neuer-Entscheidung wohl gefallen

Maximilian Huber 27.02.2026 • 17:10 Uhr Der FC Bayern wird beim Topspiel in Dortmund wohl auf Manuel Neuer verzichten. Der Torhüter tritt die Reise nach Westfalen nicht mit an.

Wie die Bild am Freitag berichtet, trat Neuer die Abfahrt mit dem Mannschaftsbus von der Säbener Straße in Richtung des Flughafens Oberpfaffenhofen nicht mit an und fuhr erst wenige Minuten später mit seinem Dienstwagen vom Gelände.

FC Bayern: Neuer verletzte sich an der Wade

Neuer hatte sich am 14. Februar beim 3:0-Sieg in Bremen einen Faserriss in der Wade zugezogen und seitdem kein Spiel mehr bestritten.

Vor dem Topspiel in Dortmund zeigte sich der Weltmeister wieder im Training, das Duell mit dem BVB kommt nun aber wohl zu früh. Jonas Urbig wird den Bayern-Kapitän mit hoher Wahrscheinlichkeit im Münchner Tor vertreten.