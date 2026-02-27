FC Bayern: Kompany nennt Tendenz bei Neuer

Niklas Trettin 27.02.2026 • 10:27 Uhr Der Einsatz von Manuel Neuer beim Topspiel des FC Bayern gegen Borussia Dortmund bleibt weiterhin ungewiss. Dazu äußert sich Trainer Vincent Kompany.

Es ist weiterhin offen, ob der FC Bayern gegen Borussia Dortmund auf Manuel Neuer zurückgreifen kann. „Bei Manuel Neuer sieht es gut aus. Wir hatten zunächst gedacht, dass er vielleicht länger ausfällt. Möglicherweise trainiert er heute wieder mit, dann müssen wir bis zum Spiel noch einmal entscheiden“, sagte Trainer Vincent Kompany am Freitag auf der Pressekonferenz.

Grundsätzlich sei die Entwicklung beim Weltmeister von 2014 positiv. „Vielleicht reicht es noch nicht für morgen“, schränkte der Belgier vor dem Bundesliga-Topspiel jedoch ein und fügte hinzu: „Das besprechen wir mit Manu. Wenn nicht, dann spielt Jonas Urbig – er hat ihn bislang sehr gut vertreten.“

Vor knapp zwei Wochen hatte sich die Münchner Nummer eins im Spiel gegen Werder Bremen einen Muskelfaserriss in der linken Wade zugezogen. Zum Start der neuen Trainingswoche stand Neuer am Montag erstmals wieder auf dem Platz und absolvierte nach Klubangaben Teile des Programms. Neben der Torwartfrage äußerte sich Kompany auch zur Personalsituation bei Konrad Laimer und Alphonso Davies.

FC Bayern: So steht es um Laimer und Davies

„Konny hat die ganze Woche trainiert. Und Phonzy ist gelaufen, auch bei ihm sieht es gut aus. Er wird für den wichtigen März-Monat zur Verfügung stehen. Schauen wir nächste Woche“, so Kompany. Davies laborierte an einem Muskelfaserriss. Laimer hatte zuletzt gegen Eintracht Frankfurt gefehlt, dürfte gegen den BVB aber wieder einsatzbereit sein.