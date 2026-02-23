FC Bayern: "Gab schon mal Rüffel" - Karl lernt wichtige Lektion

Daniel Höhn 23.02.2026 • 14:48 Uhr Bayern-Youngster Lennart Karl hat verraten, dass er sein Defensivverhalten erst so richtig bei den Profis gelernt hat. Doch auch schon „früher gab es einen Rüffel“.

Lennart Karl hat in einem Interview darüber gesprochen, wie sich sein Defensivverhalten bei den Profis im Vergleich zu den Junioren verändert hat.

Der Bayern-Youngster wolle „Tore schießen, Assists liefern, eine Leistung bringen, defensiv mitarbeiten“, wie er dem kicker sagte.

Karl: „Früher gab es da schon mal einen Rüffel“

Karl weiß: „Letzteres ist echt wichtig, das habe ich bei den Profis mehr und mehr verinnerlicht. Früher, in der Jugend, habe ich das zu sehr vernachlässigt.“

„Früher gab es da schon mal einen Rüffel“, wie Karl verriet, „trotzdem bin ich öfter vorne stehen geblieben. Bei den Profis kann ich das nicht bringen, da müssen alle auch zurücklaufen.“