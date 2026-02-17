FC Bayern: Hoeneß sorgt für Klausel-Klarheit bei Kane!

SPORT1 17.02.2026 • 11:45 Uhr Kann Harry Kane den FC Bayern per Ausstiegsklausel vorzeitig verlassen? Uli Hoeneß sorgt für Klarheit.

Uli Hoeneß hat die Spekulationen um eine Ausstiegsklausel von Bayern Münchens Superstar Harry Kane geradezu beiläufig beendet.

In einem Interview mit der Bild-Zeitung machte der Ehrenpräsident des deutschen Rekordmeisters deutlich, dass er den Vertrag mit dem Engländer gerne verlängern würde – dabei aber keine Eile herrsche.

„Ja, das würde ich ganz klar machen. Harry ist ein Glücksfall für uns. Weil seine Ausstiegsklausel für Sommer 2026 ausgelaufen ist und sein Vertrag nun bis Sommer 2027 gilt, haben wir aktuell aber keinen Druck“, teilte Hoeneß mit.

Kane-Klausel? Hoeneß sorgt für Klarheit

Zuletzt waren neue Berichte aufgetaucht, nach denen die angesprochene Klausel es Kane erlaube, sich bis Ende Februar für einen vorzeitigen Abschied aus München zu entscheiden. Auch Gerüchte um einen Wechsel nach Saudi-Arabien wurden laut.

Hoeneß räumte damit nun auf.