FC Bayern: Ito wieder verletzt!

SPORT1 27.02.2026 • 13:05 Uhr Der FC Bayern muss einmal mehr auf seinen japanischen Verteidiger verzichten - er fällt nicht nur gegen den BVB aus.

Der FC Bayern muss nicht nur im Klassiker gegen Borussia Dortmund am Samstag auf Verteidiger Hiroki Ito verzichten. Der Japaner laboriert an einem Muskelfaserriss und wird mehrere Wochen lang ausfallen.

Das bestätigte Bayerns Sportdirektor Christoph Freund am Rande der Auslosung zum Achtelfinale der Champions League bei Sky.

Neben Ito auch Davies verletzt

Damit endet für Ito die erste längere Phase ohne Verletzung seit seiner Verpflichtung vor gut eineinhalb Jahren. Nach mehreren schweren Fußblessuren hatte sich der 26-Jährige im November zurückgemeldet.

Ito trat in München bisher hauptsächlich als Ergänzungsspieler in Erscheinung. Gegen Dortmund hätte er womöglich zum Einsatz kommen können, da mit Alphonso Davies ein weiterer Mann für die Position des linken Außenverteidigers ausfällt.