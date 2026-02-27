Champions-League-Auslosung heute live im TV, Stream & Ticker - auf wen trifft der FC Bayern im Achtelfinale?

SPORT1 27.02.2026 • 11:50 Uhr Am Freitag findet die Auslosung für die Achtelfinals der Champions League statt, bei der der Gegner des FC Bayern ermittelt wird. Treffen die Münchner auf den Bundesliga-Konkurrenten Bayer Leverkusen? SPORT1 begleitet das Geschehen im LIVETICKER.

Die Champions League geht in die heiße Phase. Mit dem FC Bayern München und Bayer Leverkusen sind zwei deutsche Vertreter unter den 16 Achtelfinal-Teilnehmern.

Sogar ein Aufeinandertreffen der beiden Bundesligisten ist möglich, wenn am Freitag ab 12 Uhr in Nyon die Paarungen ausgelost werden. SPORT1 begleitet die Auslosung im Liveticker.

+++ Die Überraschung der Champions League +++

Mit Bodö/Glimt ist eine große Überraschung immer noch dabei. Die Norweger setzten sich in den Playoffs den Vorjahresfinalisten Inter Mailand durch und wurden dafür mit dem Einzug in die Runde der letzten 16 belohnt. Im Achtelfinale trifft der Underdog nun entweder auf Sporting Lissabon oder Manchester City – gegen die Engländer hatten die Norweger bereits in der Ligaphase für eine Überraschung gesorgt und 3:1 gewonnen.

+++ In welchem Turnierpfad landen Bayern und Leverkusen? +++

Am Freitag werden nicht nur die acht Achtelfinal-Paarungen ausgelost: Auch der weitere Turnierpfad bis zum Endspiel am 30. Mai in der Puskás Arena in Budapest wird entschieden.

Als Erstes werden die Top 8 der Ligaphase gemäß ihrer Platzierung in Duos (1/2, 3/4, 5/6, 7/8) in einem Topf zusammengerührt und auf eine Seite des Turnierbaums gelost.

Im Anschluss werden die acht Duelle zwischen den Top-8-Teams der Ligaphase und den acht Siegern der Playoffs ausgelost. Dabei gibt es - anders als in der Vergangenheit - keine Länderbeschränkung mehr.

+++ Die Termine der K.o.-Phase +++

Achtelfinale: 10./11. & 17./18. März

10./11. & 17./18. März Viertelfinale: 7./8. & 14./15. April

7./8. & 14./15. April Halbfinale: 28./29. April & 5./6. Mai

28./29. April & 5./6. Mai Finale: 30. Mai

Die Achtelfinal-Partien werden im März ausgetragen. DAm 10. oder 11. März steigt das Hinspiel, das Rückspiel folgt eine Woche später am 17. oder 18. März. Die acht bestplatzierten Teams der Ligaphase genießen dabei im Rückspiel Heimrecht.

Bayern München trifft im Achtelfinale entweder auf BVB-Besieger Atalanta Bergamo oder Bayer Leverkusen. Falls Bayern Bergamo als Gegner zugelost bekäme, würde Leverkusen auf den FC Arsenal treffen.

+++ Champions League: Das sind die Top 16 +++

Top 8 der Ligaphase:

FC Arsenal

Bayern München

FC Liverpool

Tottenham Hotspur

FC Barcelona

FC Chelsea

Sporting Lissabon

Manchester City

Sieger der Playoffs: