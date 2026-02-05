Newsticker
FC Bayern: Kimmich witzelt nach Gnabry-Deal

Serge Gnabry bleibt dem FC Bayern München erhalten. Sein Mitspieler und langjähriger Freund Joshua Kimmich freut sich besonders über die Vertragsverlängerung des Offensivspielers.
Maximilian Huber
Joshua Kimmich hat die Vertragsverlängerung von Serge Gnabry beim FC Bayern München mit großer Freude aufgefasst.

Der Kapitän der deutschen Fußball-Nationalmannschaft reagierte am Donnerstagabend mit einem Beitrag auf Instagram auf den Gnabry-Deal und postete gemeinsame Bilder der beiden Mitspieler und langjährigen Freunde. „Weiter geht die wilde Fahrt!“, schrieb Kimmich unter den Beitrag.

Kimmich und Gnabry sind eng befreundet

In typischer Kimmich-Manier fügte der Mittelfeldspieler auch noch Hashtags in Überlänge hinzu: Die darin enthaltene verbale Spitze: „Nur ich bin erwachsen geworden“ und „hast ja noch Zeit“.

Kimmich und Gnabry kennen sich seit ihrer gemeinsamen Zeit in der Jugend des VfB Stuttgart und sind seit vielen Jahren eng befreundet.

Auch David Raum, enger Freund des Bayern-Duos, reagierte mit einem Herzaugen-Emoji unter Kimmichs Beitrag.

Gnabry knackte 100-Tore-Marke

Gnabry verlängerte in München bis Sommer 2028. „Die Gründe zu verlängern sind die Mannschaft, das Trainerteam, der ganze Verein, die Fans, die Stadt, das Umfeld: Ich fühle mich beim FC Bayern sehr wohl“, ließ Gnabry am Nachmittag verlauten, der voller Vorfreude in die Zukunft blickte: „Ich freue mich, noch weitere Jahre beim FC Bayern spielen zu können.“

Während Kimmich seit 2015 für den FC Bayern spielt, steht Gnabry seit 2017 für die Münchner unter Vertrag. In 311 Pflichtspielen gelangen ihm 100 Tore und 69 Vorlagen.

