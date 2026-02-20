FC Bayern: Kompany reagiert auf "gelbe Gefahr"

SID 20.02.2026 • 11:02 Uhr Bayern Münchens Trainer Vincent Kompany will (noch) nicht auf das Topspiel beim BVB blicken. Auch ein Problem um Joshua Kimmich spielt er herunter.

Bayern Münchens Trainer Vincent Kompany hat das Bundesliga-Topspiel gegen Borussia Dortmund in einer Woche noch „nicht im Kopf. Ich bin nur auf dieses Frankfurt-Spiel fokussiert. Es ist erst einmal sehr wichtig, dass wir gegen Frankfurt gewinnen. Es gibt in diesem Moment keine Hierarchie von Spielen. Die sind gleich wichtig für mich“, betonte Kompany vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr).

Dortmund liegt aktuell sechs Punkte hinter den Bayern und spielt am Samstagabend gegen RB Leipzig. „Schauen wir mal, was an diesem Wochenende passiert. Auch Dortmund muss dieses Wochenende sein Spiel gewinnen. Also wir können nicht weiter schauen, das werden wir auch nicht machen“, fügte Kompany an.

Erst ab nächster Woche „können wir alle gemeinsam dieses Clasico-Gefühl genießen“.

Kimmich droht vor Dortmund-Duell eine Sperre

Beim FC Bayern sind Jonathan Tah, Joshua Kimmich und Leon Goretzka mit vier Gelben Karten belastet. Es wurde bereits spekuliert, dass Kompany die Spieler mit Blick auf das Dortmund-Spiel am 28. Februar deshalb nicht einsetzt. Er kenne „die Situation mit den Gelb-Sperren“, so der Bayern-Coach: „Aber ob es jetzt eine Gelb-Sperre ist, eine Verletzung oder was auch immer: Man kann nicht alles planen. Die Gelb-Sperren sind für mich kein großes Thema. Wir müssen schlau sein, aber wir können auch nicht überschlau sein.“

Dass Frankfurt in Albert Riera einen neuen Trainer hat, sieht Kompany ebenfalls entspannt. Man habe in den vergangenen Monaten „schon viele Probleme gelöst. Wir haben viele Möglichkeiten, flexibel zu sein, wenn wir das brauchen. Wichtig ist, dass die Spieler ihre Leistung bringen.“

Allerdings verlief die Vorbereitung auf die Partie durch den Wintereinbruch in München nicht wie geplant, verriet Kompany. Das Training am Donnerstag habe man unterbrochen, „einfach weil das zu gefährlich wurde. Wir haben dann aber Läufe gemacht.“