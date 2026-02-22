FC Bayern: "Muss vorsichtig sein" - Musiala spricht über Verletzung

Daniel Höhn 22.02.2026 • 19:45 Uhr Bayern-Star Jamal Musiala spricht über die Auswirkungen seiner schweren Beinverletzung. Mit den Fortschritten ist er zufrieden.

Bayern-Star Jamal Musiala hat sich nach dem 3:2-Sieg in der Bundesliga gegen Eintracht Frankfurt zu seiner schweren Beinverletzung, die er sich im vergangenen Sommer bei der Klub-WM zugezogen hatte, geäußert.

„Ich versuche, da gar nicht drüber nachzudenken. Manchmal passe ich trotzdem auf oder es ist das Unterbewusstsein, wo man dann manche Sachen nicht so macht. Aber von Spiel zu Spiel habe ich immer mehr Vertrauen in meinen Fuß“, sagte Musiala nach der Partie.

Musiala spricht über seine Fortschritte

Der Bayern-Star fuhr fort: „Ich sehe von Woche zu Woche die Schritte nach vorne, die ich mache. Ich wünsche, dass es schon schneller alles geht, aber ich habe auch jetzt mit der Verletzung Geduld gelernt.“

Musiala hatte sich im Viertelfinale der Klub-WM gegen Paris Saint-Germain einen Wadenbeinbruch mit mehreren Bänderrissen im linken Sprunggelenk zugezogen.

„Man muss immer ein bisschen vorsichtig sein. Für mich ist es besser, ein bisschen langsamer reinzukommen und hoffentlich am Ende von der Saison besser zu sein. Deswegen bin ich mit den Fortschritten jetzt glücklich“, gab Musiala zu.

FC Bayern: Musiala will „keine Ausreden“

Er mache „viele Extra-Einheiten, damit sich mein Fuß immer frischer fühlt. An manchen Tagen ist er etwas steif! Aber wie gesagt: Ich will keine Ausreden, wenn ich auf dem Platz bin, muss ich performen und liefern.“

Auf die Frage, ob er bei den Länderspielen Ende März dabei sein werde, antwortete Musiala: „Ich glaube schon.“