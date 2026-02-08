Newsticker
FC Bayern: Rätsel um Kim - Opfer eines Luxusproblems?

Rätsel um Bayern-Star

Der FC Bayern hat ein neues Luxusproblem - das offenbar gleich ein erstes sportliches Opfer fordert.
Philipp Heinemann
Diese Entscheidung sorgte für Rätsel unter den Fans: Der Abwehrspieler Minjae Kim fehlte im Spieltagskader des FC Bayern. Weil Trainer Vincent Kompany beim 5:1-Sieg gegen die TSG Hoffenheim (TICKER) zum ersten Mal in der laufenden Saison alle Spieler zur Verfügung standen, war für den Südkoreaner wohl schlicht kein Platz mehr.

„Es wird eine Rotation geben, wenn alle fit sind“, deutete der Coach bei DAZN an: „Es ist nicht so, dass jemand etwas falsch gemacht hat.“ Er ging jedoch nicht konkret auf Kim ein.

Bayerns neues Luxusproblem

Kompany muss offenbar nun das Luxusproblem lösen, auf das er sich nach eigener Aussage in den vergangenen Wochen bereits gefreut hatte: Alle Mann sind an Bord, der interne Konkurrenzkampf ist damit auf maximalem Level angekommen.

In der Bundesliga darf Kompany höchstens 20 Spieler für eine Partie berufen. Gegen die TSG setzte er mit Hiroki Ito den einzigen gelernten Innenverteidiger auf die Bank.

„Wenn man die Bank durchgeht - er hat natürlich unfassbar gute Alternativen“, erklärte DAZN-Experte Michael Ballack. „Er hat mit Ito noch die Möglichkeit, ein Innenverteidiger, der zuletzt links gespielt hat, auch mal rechts - also vielseitig einsetzbar ist.“

Auch Leon Goretzka könne im defensiven Zentrum auflaufen: „Aber keinen klassischen Drittverteidiger zu haben? Vor allem Minjae hat es ja auch immer wieder gut gemacht in den letzten Wochen. Das ist dann schon hart für ihn.“

