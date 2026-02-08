Bundesliga: Bayern mit Kantersieg! Díaz-Show nach Elfmeter-Wirbel

Dominik Hager 08.02.2026 • 19:27 Uhr Der FC Bayern bezwingt früh dezimierte Hoffenheimer deutlich. Ein Patzer von Manuel Neuer bringt die TSG zwischenzeitlich zurück ins Spiel, jedoch erweisen sich Harry Kane und Luis Díaz als zu stark.

Der FC Bayern hat dem Druck standgehalten und die TSG 1899 Hoffenheim im Bundesliga-Topspiel mit 5:1 besiegt. Ganz so einfach, wie das Ergebnis suggerieren könnte, ging den Münchnern das Heimspiel aber nicht von der Hand.

Der Schlüsselmoment der Partie ereignete sich bereits in der 17. Minute. Ein leichtes, aber wohl etwas zu langes Zerren von Kevin Akpoguma am Trikot von Luis Díaz hatte einen Elfmeter und einen Platzverweis zur Folge.

Die Proteste der Hoffenheimer über die strenge und diskussionswürdige, regeltechnisch aber vertretbare Entscheidung von Schiedsrichter Tobias Stieler gingen ins Leere.

Harry Kane verwandelte gewohnt sicher vom Punkt, jedoch verlieh das den Bayern zunächst keine Sicherheit.

Neuer-Bock bringt die TSG zurück ins Spiel

Die TSG zeigte sich auch in Unterzahl mutig und kam mehrmals gefährlich vor das Bayern-Tor. Fisnik Asllani traf in der 33. Minute per Kopf die Latte, ehe Manuel Neuer kurz darauf stark gegen Andrej Kramaric parierte.

Nur zwei Minuten später war es aber ausgerechnet Neuer, der Hoffenheim mit einem gewaltigen Schnitzer ins Spiel zurückbrachte. Ein Chip-Pass des Keepers geriet zu kurz und wurde von Asllani erlaufen. Dieser musste nur noch zu Kramaric querlegen, der in der 35. Minute verdientermaßen ausglich. „Das geht klar auf seine Kappe“, machte DAZN-Experte Michael Ballack deutlich.

Bayern schlagen vor der Pause doppelt zu

Kurz vor der Pause musste die TSG aber einen doppelten Schock hinnehmen. Zunächst verursachte Vladimir Coufal mit einem zu ungestümen Einsatz gegen Díaz einen Elfmeter, der von Kane verwandelt wurde (45.), ehe der überragend aufspielende Kolumbianer selbst auf 3:1 erhöhte (45.+2).

Die TSG leistete auch nach der Pause Gegenwehr, jedoch parierte Neuer die beste Chance der Gäste durch Asllani stark. Nur wenige Minuten später sorgte Díaz auf Zuspiel von Kane mit dem 4:1 für die Vorentscheidung (62.).

Die Bayern nutzten die schwindenden Kräfte der zehn Hoffenheimer und dominierten in allen Belangen. Die eingewechselten Lennart Karl und Jamal Musiala wirbelten, jedoch war es erneut Díaz, der kurz vor dem Ende auf 5:1 erhöhte (89.).

Bayern halten Dortmund auf Distanz

In der Tabelle konnten die Münchener mit dem Sieg den Angriff der Dortmunder parieren und den alten Vorsprung von sechs Punkten wieder herstellen. Hoffenheim belegt trotz der Niederlage weiterhin Rang drei.