FC Bayern verkündet Upamecano-Deal

Stefan Kumberger , Christopher Mallmann 13.02.2026 • 13:04 Uhr Der Poker um Dayot Upamecano ist beendet. Der Franzose verlängert seinen Vertrag beim FC Bayern.

Der monatelange Poker um Dayot Upamecano ist offiziell beendet. Wie der FC Bayern am Freitagnachmittag bekannt gab, verlängert der französische Innenverteidiger seinen Vertrag beim deutschen Rekordmeister bis zum 30. Juni 2030. Der vorherige Kontrakt wäre in diesem Sommer ausgelaufen.

„Dayot Upamecano ist eine weitere zentrale Figur unserer Mannschaft, mit der wir verlängern konnten. Ein Kader braucht Ankerpunkte: Mit Dayot setzen wir den nächsten. Oft lautet die Frage nicht, wen man holt - sondern wen man entwickelt: Dayot ist beim FC Bayern zum internationalen Spitzenspieler gereift, wir freuen uns auf den weiteren gemeinsamen Weg“, erklärte Sportvorstand Max Eberl in einer offiziellen Mitteilung.

Bereits Anfang Februar war durchgesickert, dass der 27-Jährige das Angebot der Bayern im letzten Moment angenommen hat.

Wie SPORT1 weiß, lief eine von den Bossen des Rekordmeisters ausgesprochene Deadline ab, als sich Upamecanos Lager doch noch meldete und die erhoffte Zusage gab.

Akzeptiert wurde dabei das seit Wochen vorliegende Angebot, das die Bayern trotz des Zögerns Upamecanos nicht mehr verbessern wollten.

„Ich bin sehr glücklich, beim FC Bayern zu bleiben und in diesem Team weiterspielen zu können: Wir haben eine tolle Mannschaft und einen tollen Trainer, und gemeinsam haben wir große Ziele. Es geht immer um Mentalität im Leben - ich gebe alles für meine Mitspieler, in jedem Training, möchte jedes Spiel zu Null spielen und mit dem FC Bayern so viele Titel wie möglich gewinnen“, wird Upamecano nun zitiert.

FC Bayern: Riesen-Handgeld für Upamecano?

In den vergangenen Wochen war immer wieder über angebliche Details zu der Vertragsofferte berichtet worden. So sollte Upamecano ein Handgeld von 20 Millionen Euro erhalten, auch sein potenzielles neues Jahresgehalt soll sich in diesem Bereich bewegen.

Gleichzeitig erklärte sich Bayern wohl auch bereit, dem Spieler eine Ausstiegsklausel zuzugestehen. Angaben machten die Münchner dazu in ihrer offiziellen Mitteilung nicht.

Upamecano-Verlängerung: „Ein starkes Signal“

„Dayot Upamecano ist bei uns zum Topspieler auf höchstem Niveau gereift. Dass er seinen Weg beim FC Bayern fortsetzt, freut uns sehr und beweist einmal mehr unseren Stellenwert im internationalen Fußball. Sein klares persönliches Commitment ist ein starkes Signal – für unseren sportlichen Kurs und für das sehr gute Miteinander im Team und im Club", sagte Bayern-CEO Jan-Christian Dreesen.

Upamecano war im Sommer 2021 von RB Leipzig zu den Bayern gewechselt. Nach durchwachsenen Jahren unter Julian Nagelsmann und Thomas Tuchel entwickelte sich der Franzose unter dem aktuellen Chefcoach Vincent Kompany zum Abwehrboss.