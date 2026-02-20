FC Bayern: "Will das Vertrauen zurückzahlen!": Upamecano erklärt Verlängerung

Niklas Senger 20.02.2026 • 08:37 Uhr Dayot Upamecano erklärt, welche Gründe ihn zu einer Vertragsverlängerung beim FC Bayern bewogen haben. Zudem schildert der Franzose seine persönliche Mission.

Monatelang wurde um die Zukunft von Dayot Upamecano gepokert. Dann verkündete der FC Bayern am vergangenen Freitag, dass der Innenverteidiger seinen Vertrag bis 2030 verlängert hat.

Seit seinem Wechsel im Sommer 2021 entwickelte sich Upamecano immer mehr zu einer festen Säule des Rekordmeisters und soll dies auch in den kommenden Jahren bleiben. Nun erklärte der Franzose erneut die Gründe für seine Vertragsverlängerung und seine Ziele.

„Ich habe das Vertrauen des Vereins gespürt. Wir haben einen super Trainer und eine super Mannschaft“, sagte Upamecano im Interview mit Sky Sport: „Ich bin hier sehr zufrieden. Ich will einfach alles geben für den Verein und die Fans und das Vertrauen zurückzahlen.“

In seiner Entscheidungsfindung habe auch Trainer Vincent Kompany eine entscheidende Rolle gespielt. Upamecano lobte dessen Gesprächsbereitschaft und betonte, wie zufrieden er unter Kompany sei. „Ich kann immer zu ihm kommen, wenn ich finde, dass etwas im Training nicht gepasst hat. Ich mag, dass er so ein offener Trainer ist“, erklärte der 27-Jährige.

Upamecano mit Kampfansage

In der Bundesliga stehen der FCB und Upamecano nun vor richtungsweisenden Spielen im Kampf um die Meisterschaft. Zunächst empfängt der Tabellenführer Eintracht Frankfurt (Samstag ab 15.30 Uhr), bevor eine Woche später der Klassiker gegen Borussia Dortmund ansteht.

Im prestigeträchtigen Duell blieben die Münchener zuletzt im November 2023 ohne Gegentor – das einzige Mal, seitdem Upamecano das Trikot der Bayern trägt. „Dortmund hat immer eine super Mannschaft, sowohl vorne als auch hinten. Sie sind diese Saison sehr stabil“, lobte er den BVB und kündigte an, eine Trendwende einleiten zu wollen.