Gewaltige BVB-Choreo vor Kracher-Duell mit dem FC Bayern

Die Anhänger von Borussia Dortmund haben vor dem Bundesliga-Kracher am Samstagabend gegen den FC Bayern (JETZT im LIVETICKER) auf der Südtribüne eine gewaltige Choreo auf die Beine gestellt. Auf der komplett in Schwarz-Gelb gehüllten “Süd“ prangte ein riesiges „Heja BVB“.

Der Schriftzug wurde zum Einlauf der beiden Mannschaften mit einer gewaltigen Pyroshow der Dortmunder Fans untermalt. Hell erleuchtet betraten die Teams den ausverkauften Signal Iduna Park.

BVB gegen Bayern: Pünktlicher Beginn trotz massiven Einsatzes von Pyrotechnik

Trotz des Abbrennens der Feuerwerkskörper verzögerte sich der Anpfiff des Topspiels nicht. Der BVB baut nach dem bitteren Ausscheiden in der Champions League gegen Atalanta Bergamo im Duell gegen den FC Bayern auf die volle Unterstützung seiner Anhängerschaft. Mit der stimmungsgewaltigen Choreo haben die Fans schon einmal vorgelegt.