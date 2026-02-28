Newsticker
Gewaltige BVB-Choreo vor Kracher-Duell mit dem FC Bayern

Die Fans des BVB beeindrucken vor dem Bayern-Kracher mit einer gewaltigen Choreo inklusive Pyroshow.
Lothar Matthäus äußert sich vor dem Spiel zum anstehenden Klassiker zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund. Der TV-Experte verrät, wie der BVB den Münchnern gefährlich werden kann.
Manfred Sedlbauer, Stefan Kumberger, David Funk
Die Anhänger von Borussia Dortmund haben vor dem Bundesliga-Kracher am Samstagabend gegen den FC Bayern (JETZT im LIVETICKER) auf der Südtribüne eine gewaltige Choreo auf die Beine gestellt. Auf der komplett in Schwarz-Gelb gehüllten “Süd“ prangte ein riesiges „Heja BVB“.

Der Schriftzug wurde zum Einlauf der beiden Mannschaften mit einer gewaltigen Pyroshow der Dortmunder Fans untermalt. Hell erleuchtet betraten die Teams den ausverkauften Signal Iduna Park.

BVB gegen Bayern: Pünktlicher Beginn trotz massiven Einsatzes von Pyrotechnik

Trotz des Abbrennens der Feuerwerkskörper verzögerte sich der Anpfiff des Topspiels nicht. Der BVB baut nach dem bitteren Ausscheiden in der Champions League gegen Atalanta Bergamo im Duell gegen den FC Bayern auf die volle Unterstützung seiner Anhängerschaft. Mit der stimmungsgewaltigen Choreo haben die Fans schon einmal vorgelegt.

Im Gegensatz dazu müssen die Bayern auf die Unterstützung ihrer treuesten Fans verzichten. Nach SPORT1-Informationen fühlten sich die Ultras von der örtlichen Polizei und bei der Einlasskontrolle ungerecht behandelt. Von Schikane ist die Rede.

