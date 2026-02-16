RB-Star fällt wochenlang aus

SID 16.02.2026 • 15:40 Uhr Peter Gulacsi steht seit 2015 zwischen den Pfosten der von RB Leipzig. In den kommenden Wochen werden die Sachsen aber auf den Rückhalt im Tor verzichten müssen.

Bundesligist RB Leipzig muss mehrere Wochen auf Torhüter Peter Gulacsi verzichten. Der Ungar hat am Sonntag im Spiel gegen den VfL Wolfsburg (2:2) einen Innenband-Anriss im linken Knie erlitten und wird voraussichtlich bis Ende März fehlen.

Wie der Verein am Montag bekannt gab, soll die Verletzung konservativ behandelt werden. Vertreten wird Gulacsi, wie schon im Spiel gegen Wolfsburg, von Maarten Vandevoordt.

Gulasci: Bittere Diagnose nur eine Woche nach Verlängerung

Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer äußerte sich betroffen: „Die Diagnose ist bitter, aber wir kennen Pete als absoluten Vollprofi mit großer Mentalität. Er wird deshalb alles daransetzen, schnell und gestärkt zurückzukommen.“