Hamann kritisiert BVB-Sturm: "Guirassy trifft das Tor nicht"

Julius Schamburg 07.02.2026 • 15:39 Uhr Dietmar Hamann sieht Serhou Guirassy und Fábio Silva kritisch. Der TV-Experte findet aber auch lobende Worte für die Stars von Niko Kovac - zumindest was deren Einstellung angeht.

Dietmar Hamann hat Kritik am Sturmduo von Borussia Dortmund geübt, aber auch hervorgehoben, dass die Mannschaft von Niko Kovac aktuell mit „Arbeiterfußball“ die richtigen Ergebnisse einfährt.

„Guirassy (Serhou Guirassy, Anm. d. Red.) trifft das Tor nicht. Und Silva (Fábio Silva, Anm. d. Red.) macht das gut, aber er schießt keine Tore. Sie haben einen wunderbaren Spielfluss, wenn er spielt, aber er macht halt keine Tore“, wurde Hamann vor dem Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg (Jetzt im LIVETICKER) bei Sky deutlich.

Guirassy hatte gegen Heidenheim übrigens einen Doppelpack erzielt, aber auch einen Elfmeter kläglich vergeben. Silva wartet noch auf sein erstes Bundesliga-Tor, reihte sich aber in der Champions League gegen den FC Kopenhagen (4:2) in die Torschützenliste ein.

BVB: Hamann kritisiert auch Adeyemi

Auch in der „Kreativabteilung“ habe der BVB Luft nach oben. „Bis auf Brandt (Julian Brandt, Anm. d. Red.) haben sie einfach relativ wenig. Beier (Maximilian Beier, Anm. d. Red.) kommt etwas besser ins Laufen. Adeyemi (Karim Adeyemi, Anm. d. Red.) war in der Vorrunde gut – jetzt nicht mehr", befand Hamann.

Man könne sagen „‚der Fußball ist nicht schön anzuschauen‘“, meinte Hamann. Der TV-Experte erklärte aber auch, dass es beispielsweise, wie gegen Heidenheim in der Vorwoche (3:2), „nie einfach“ sei: „Das ist eine Mannschaft, gegen die kannst du gar nicht gut spielen, weil die sowas von unangenehm ist.“

Einstellung unter Kovac stark verbessert

Unter Kovac habe die Mannschaft endlich wieder „Wille, Mentalität und Herz“, lobte Hamann.