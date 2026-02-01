Bundesliga: Sorgenkind führt BVB zum Sieg

Moritz Pleßmann , Niklas Trettin 01.02.2026 • 19:32 Uhr Serhou Guirassy erlebt gegen Heidenheim einen wilden Abend. Der Stürmer schießt sich den Frust von der Seele - vergibt aber auch kläglich.

Serhou Guirassy ist zurück – und wie! Dank eines Blitz-Doppelpacks des Stürmers drehte Borussia Dortmund eine schwierige Partie gegen den 1. FC Heidenheim und gewann am Ende mit 3:2.

Der 29-Jährige avancierte innerhalb von rund 90 Sekunden zum Matchwinner und Helden für den BVB. Per Handelfmeter (68.) und nach Vorlage von Maximilian Beier (70.) schoss sich Guirassy den Frust der letzten Wochen von der Seele. Seit Ende Oktober hatte er nur einen Treffer erzielt.

„Für mich war es ein verrücktes Spiel“, resümierte der Doppelpacker bei DAZN. „Am Ende haben wir gewonnen, und das ist das Wichtigste. Aber Elfmeter sind für mich jetzt vorbei“, sagte er lachend.

BVB: Guirassy verpasst Dreierpack kläglich

Denn: In der 85. Minute hatte Guirassy dann sogar die Chance auf den Dreierpack. Doch einen an ihm verursachten Foulelfmeter chippte er etwas zu lässig über den Kasten. „Das kostet dich Sympathiepunkte. Schade, dass er den so leicht hergibt“, urteilte DAZN-Experte Nils Petersen.

Eine besondere Motivation gaben ihm wohl auch die eigenen Anhänger. Wenige Minuten vor seinem Doppelpack hallten mehrfach Pfiffe durch das Dortmunder Stadion. Guirassy zeigte eine Einstellung, die den Anhängern offenbar nicht gefiel.

Zuvor hatten die Heidenheimer die Führung von Waldemar Anton (43.) durch einen Doppelpack von Julian Niehues (45.+5/48.) gedreht. Besonders bitter für den BVB: Verteidiger Filippo Mane verletzte sich in der Entstehung des Ausgleichs.

Guirassy: Kein Applaus bei Auswechslung

Kurios: Bei der Auswechslung Guirassys kurz vor Schluss gab es kaum Applaus von den Rängen, es blieb überwiegend still. Trotz des Doppelpacks schienen die Fans nicht komplett mit dem Auftritt, und vor allem mit dem vergebenen Elfmeter, zufrieden zu sein.