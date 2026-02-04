Newsticker
Nächster TSG-Boss geht - einer hat nun sehr viel Macht

Marketing-Boss Tim Jost verlässt die TSG Hoffenheim. Der Abgang hat auch Auswirkungen auf die Stellung von Sportchef Andreas Schicker.
Nächste große Personalveränderung bei der TSG Hoffenheim: Der Fußball-Bundesligist hat die Trennung von seinem Marketing- und Vertriebsgeschäftsführer Tim Jost bekannt gegeben.

Laut Mitteilung des Vereins trafen beide Seiten „nach intensiven und offenen Gesprächen“ diese Entscheidung gemeinsam.

Jost hatte die Position zum 1. Dezember 2024 übernommen, erst seit November 2025 bildete er mit Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker zusammen das alleinige Führungsduo der TSG. Schicker sei nun laut Erklärung des Klubs „allein vertretungsberechtigt“.

Jost habe „den Verein in einer anspruchsvollen Phase begleitet und wichtige Entwicklungen mitgestaltet“, hieß es in dem mit wenigen Details versehenen Statement. Über Einzelheiten der Aufhebungsvereinbarung sei Stillschweigen vereinbart worden.

