Bundesligist bestätigt Bosse-Knall

SPORT1 05.11.2025 • 16:17 Uhr Im Streit der Führungsebene der TSG Hoffenheim gibt es eine Entscheidung. Zwei Geschäftsführer müssen gehen.

Die Abberufung der beiden Geschäftsführer sei das Ergebnis intensiver Gespräche, heißt es in einer Mitteilung des Klubs. Am Ende habe man sich „im gegenseitigen Einvernehmen darauf verständigt, die Zusammenarbeit zu beenden“.

„Es ist wichtig, in bewegten Zeiten das große Ganze im Blick zu behalten. Das bedeutet auch, sich auf das zu konzentrieren, was uns ausmacht: das Geschehen auf dem Platz“, lässt sich der 1. Vorsitzende des Vereins, Jörg Albrecht, in der Mitteilung zitieren.

Hopp erklärt Hoffenheim-Entscheidung

Die Fußball-Geschäfte sollen nun von Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker und Marketing-Geschäftsführer Tim Jost geleitet werden. „Wir sind davon überzeugt, dass wir die TSG Hoffenheim in dieser veränderten Aufstellung und mit neuer Gemeinsamkeit positiv entwickeln können“, wird TSG-Gesellschafter Dietmar Hopp zitiert.

Schicker soll allerdings von Jürgen Klopp umworben sein, der ihn angeblich bei RB Salzburg als Nachfolger von Rouven Schröder als Geschäftsführer Sport gewinnen will.

Die Unruhen innerhalb der Hoffenheimer Führungsetage waren öffentlich geworden, als sich die Geschäftsführung und Hopp-Vertrauensmann Roger Wittmann in einem Gerichtsprozess gegenüberstanden. Die TSG-Bosse hatten den einflussreichen Spielerberater mit einem Stadion- und Hausverbot belegt.