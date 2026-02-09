HSV wochenlang ohne Lokonga

SID 09.02.2026 • 16:17 Uhr Der Belgier hat eine Sprunggelenksverletzung erlitten und fällt aus.

Der Hamburger SV muss mehrere Wochen auf seinen Mittelfeldspieler Sambi Lokonga verzichten. Der 26-jährige Belgier hat einen Riss des Außenbandes im linken Sprunggelenk erlitten. Dies ergaben Untersuchungen nach dem Erfolg im Auswärtsspiel in Heidenheim (2:0). Lokonga war in der Partie zur Halbzeitpause ausgewechselt worden.