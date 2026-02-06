Ilzer schließt Rücktritt nicht aus: "Kann sein"

SID 06.02.2026 • 15:12 Uhr Bei der TSG Hoffenheim gibt es erneut Unruhe abseits des Platzes. Der Coach Christian Ilzer lässt eigene Konsequenzen offen, sollte es zum Knall um Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker kommen.

Hoffenheims Trainer Christian Ilzer hat für den Fall einer Abberufung von Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker einen eigenen Rücktritt offengelassen. „Kann sein“, antwortete der Österreicher auf die entsprechende Frage vor dem Topspiel bei Bayern München am Sonntag (17.30 Uhr im LIVETICKER): „Ich kann nichts ausschließen. Das hängt aber auch von vielen anderen Faktoren ab. Diese Faktoren werde ich hier nicht besprechen.“

Er hoffe „nicht, dass wir unseren sehr erfolgreichen Weg an der Heimatfront kaputtmachen“, führte Ilzer aus. Für ihn sei Schicker ein zentraler Baustein des Höhenflugs des Tabellendritten. „Andi stellt nicht nur für mich sondern für das gesamte Team die Rahmenbedingungen her, dass wir erfolgreich sein können“, so der 48-Jährige: „Dazu ist er menschlich ein Charakter, der Personen und Abteilungen verbindet. Wir sind hier im Haus eine gemeinsame große Familie mit Identität geworden.“

TSG-Unruhe vor Spitzenspiel: Wird Schicker degradiert?

Dafür trage der Sport-Geschäftsführer „große Verantwortung“. Mehrere Medien hatten übereinstimmend berichtet, dass Schicker am Tag nach dem Bayern-Spiel Geschichte bei der TSG sein könnte.

Für Montag soll Christoph Henssler, der 29 Jahre alte Interims-Klubchef des Muttervereins mit Ultra-Vergangenheit, eine Gesellschafterversammlung einberufen haben. Spekuliert wird, dass Schicker als Geschäftsführer abberufen und zum Sportchef degradiert werden könnte. Es erscheint unwahrscheinlich, dass der 39 Jahre alte Österreicher dabei mitspielt.