Irres Gehaltsranking: Hier steht der FC Bayern!

Curdt Blumenthal 28.02.2026 • 09:49 Uhr Sportlich kann dem FC Bayern München in der aktuellen Bundesligasaison wenig aus der Ruhe bringen. Finanziell gibt es gute und schlechte Nachrichten.

Der FC Bayern München hat im Gehaltsranking der Bundesligisten seinen „Vorsprung“ auf die Konkurrenz ausgebaut.

So belegen die Zahlen des UEFA-Reports „The European Club Finance and Investment Landscape“, dass die Gehaltsausgaben des Rekordmeisters seit 2024 um drei Prozent auf 443 Millionen Euro angestiegen sind. Dabei ist die Reduzierung der Bezüge ein vielfach erklärtes Ziel der Münchner.

Das im Gehaltsranking zweitplatzierte Borussia Dortmund verzeichnet derweil um 0,4 Prozent gesunkene Ausgaben und liegt damit bei 268 Millionen Euro. Dahinter befinden sich Bayer Leverkusen mit 209 Millionen Euro und RB Leipzig mit 202 Millionen Euro.

Tottenham Hotspur greift tief in die Tasche

International stiegen bei den 25 Vereinen mit den höchsten Gehaltskosten die Ausgaben um rund fünf Prozent.

Vor allem der Europa-League-Sieger Tottenham Hotspur legte mit einem Anstieg um 22 Prozent bei den Ausgaben ordentlich zu.

Aber auch der FC Barcelona (+15 Prozent), der FC Liverpool (+13 Prozent) und der FC Chelsea (+13 Prozent) mussten ihre Ausgaben für Gehälter deutlich erhöhen.

Im internationalen Ranking steht der FC Bayern auf Rang sieben: Manchester City (557 Millionen Euro), der FC Barcelona (551 Mio.), Paris Saint-Germain (551 Mio.), Real Madrid (514 Mio.), Liverpool (509 Mio.) sowie der FC Chelsea (445 Mio.) gaben bei den Löhnen mehr Geld aus. Der BVB belegt Platz 14 der Klubs mit den höchsten Gehaltszahlungen.

Bayern bei den Einnahmen auf dem Podium

Beleuchtet wurden von der UEFA auch die Gesamteinnahmen der Vereine. Hier grüßt der FCB von Platz drei, mit Erlösen in Höhe von 861 Millionen Euro. Das entspricht einem Plus von 12 Prozent. Dortmund ist Zwölfter (532 Millionen, Wachstum von drei Prozent).