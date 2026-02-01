Meister-Ansage von Schlotterbeck

SID 01.02.2026 • 20:12 Uhr Nico Schlotterbeck lässt sich nach dem Sieg von Borussia Dortmund zu einer Kampfansage hinreißen. Der Nationalspieler sieht den BVB wieder im Titelrennen mit dem FC Bayern.

Borussia Dortmunds Nationalspieler Nico Schlotterbeck hat angesichts von nur noch sechs Punkten Rückstand auf den FC Bayern eine Kampfansage nach München geschickt.

„Man muss auch mal den Anspruch haben als BVB, auch mal den Fans zu sagen, wir wollen Meister werden“, sagte der Verteidiger nach dem 3:2-Arbeitssieg gegen den 1. FC Heidenheim bei DAZN: „Jetzt sind es sechs Punkte, es sind drei weniger als nach der Winterpause. Deswegen kann ich sagen und auch die Jungs, wir wollen jetzt angreifen.“

Der Rekordmeister war am Samstag beim Hamburger SV (2:2) erneut gestolpert, zuvor hatten die Münchner gegen den FC Augsburg (1:2) ihre erste Niederlage in der Bundesliga kassiert.

Schlotterbeck hofft auf weitere Bayern-Patzer

Dortmund nutzte den Patzer des Spitzenreiters, wenn auch mit ganz viel Mühe. „Wir haben heute mit etwas Glück gewonnen, das ist mir aber auch scheißegal“, sagte Schlotterbeck: „So ist der Fußball, jetzt sind es sechs Punkte. Vielleicht fangen sie an, langsam zu überlegen.“