Tragische Nachricht vom 1. FC Köln

Trauer beim 1. FC Köln. Der Fan, der beim Bundesligaspiel gegen Hoffenheim verunglückt, erliegt seinen Verletzungen.
Ein Köln-Fan erlag nach einem Sturz seinen Verletzungen
© IMAGO/Team 2
SID
Der beim Bundesligaspiel zwischen dem 1. FC Köln und der TSG Hoffenheim (2:2) verunglückte Zuschauer ist verstorben. Entsprechende Berichte der Bild und des Express treffen nach SID-Informationen zu.

Der 90 Jahre alte Fan war am Samstag eine Treppe heruntergestürzt und in einem „sehr kritischen Zustand“ ins Krankenhaus eingeliefert worden. Dort ist er seinen Verletzungen erlegen.

Der Zuschauer musste bereits im Stadion reanimiert werden. Die schlimme Nachricht hatte sich unter den Fans beider Teams herumgesprochen, aus Solidarität verzichteten sie daher auf lautstarke Unterstützung.

