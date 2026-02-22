Tragische Nachricht vom 1. FC Köln

SID 22.02.2026 • 15:19 Uhr Trauer beim 1. FC Köln. Der Fan, der beim Bundesligaspiel gegen Hoffenheim verunglückt, erliegt seinen Verletzungen.

Der beim Bundesligaspiel zwischen dem 1. FC Köln und der TSG Hoffenheim (2:2) verunglückte Zuschauer ist verstorben. Entsprechende Berichte der Bild und des Express treffen nach SID-Informationen zu.

Der 90 Jahre alte Fan war am Samstag eine Treppe heruntergestürzt und in einem „sehr kritischen Zustand“ ins Krankenhaus eingeliefert worden. Dort ist er seinen Verletzungen erlegen.