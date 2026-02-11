Matthäus überrascht mit Transferempfehlung für Bayern

Moritz Thienen 11.02.2026 • 18:43 Uhr Wie verstärkt sich der FC Bayern München für die kommende Saison? Lothar Matthäus hat zwei überraschende Kandidaten im Blick.

Auf dem turbulenten Transfermarkt wird der FC Bayern fast täglich mit neuen Spielern in Verbindung gebracht. Welche Spieler für den deutschen Rekordmeister wirklich interessant sind, ist aber offen.

Zudem ist unklar, auf welchen Positionen die Münchener aktuell überhaupt Verstärkungen brauchen. Aktuell läuft es in allen Wettbewerben nach Plan, auch weil alle Stellschrauben im Kader funktionieren.

Das sieht auch Bayern-Legende Lothar Matthäus so. Für ihn braucht es aktuell eher talentierte Spieler für die zweite Reihe als große Stars. Er bringt Bayern deshalb mit einem überraschenden Namen in Verbindung: Bazoumana Touré von der TSG Hoffenheim.

Hat Bayern Interesse an einem Hoffenheim-Youngster?

„Ich habe gehört, dass Bayern Interesse an Hoffenheims Touré haben soll“, sagte Matthäus im Gespräch mit der Sport Bild.

Der 19-jährige Ivorer wechselte im Februar 2025 für 10 Millionen Euro zur TSG und überzeugt in dieser Saison komplett. Er erzielte in 17 Bundesligaspielen zwei Treffer und bereitete sieben Tore vor.

„So eine Verpflichtung würde für mich Sinn machen. Touré hat bei der TSG gezeigt, dass er Potenzial hat. Hinter Díaz könnte er sich entwickeln und für die Zukunft aufgebaut werden“, sagte Matthäus.

Matthäus empfiehlt Bayern auch Hoffenheims Asllani

Touré ist aber nicht der einzige Hoffenheimer, den sich Matthäus gut bei Bayern vorstellen könnte: „Ich glaube, dass Bayern für die Rolle als Kane-Back-up einen spielerisch stärkeren Spieler braucht. Ich sehe da eher den Hoffenheimer Fisnik Asllani.“

„Asllani ist genau der Spielertyp, der neben Kane passen könnte. Er ist ein junger, aufstrebender Spieler, der noch Luft nach oben hat“, findet Matthäus: „Gib ihm mal zwei Jahre bei Bayern München, und wenn dann Harry Kane irgendwann aufhören sollte, hast du vielleicht den Nachfolger schon in den eigenen Reihen.“