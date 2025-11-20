FC Bayern: Was hinter diesem Transfer-Gerücht steckt

SPORT1 20.11.2025 • 23:33 Uhr Fisnik Asllani hat es auf die Liste der Bayern geschafft. Dass er aber nach München wechselt, ist noch lange nicht ausgemacht.

Seit einigen Tagen wird Hoffenheims Fisnik Asllani mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Der 23-Jährige konnte mit seinen bislang sechs Toren in zwölf Pflichtspielen auf sich aufmerksam machen und überzeugte mit seinen guten Leistungen.

SPORT1-Infos zufolge ist ein Transfer nach München aber noch lange keine ausgemachte Sache, passen würde es aber.

Warum Asllani zum FC Bayern passen würde

Denn die Bayern suchen einen jungen Spieler, der sich hinter Harry Kane einreihen würde und später eventuell dessen Rolle einnehmen kann. Das Problem: Auch vom Interesse anderer Klubs wird berichtet.

Wenn du hier klickst, siehst du Spotify-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Spotify dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

„Es gab im Sommer schon Gerüchte, dass Barca und Hansi Flick an Asllani interessiert seien“, erklärt SPORT1-Chefreporter Stefan Kumberger in der aktuellen Folge des Podcasts „Die Bayern-Woche“.

Asllani wird ins Schaufenster gestellt

Für den Insider ist dabei eine Tendenz zu erkennen: „Es ist vollkommen klar, dass er und sein Umfeld den nächsten Schritt machen wollen. Man will sogar den ganz großen Schritt machen und da hilft es natürlich, dass er in den verschiedenen Gerüchten auftaucht.“ Der 23-Jährige werde quasi ins Schaufenster gestellt.

Fakt ist: Auf einen Spieler, der das Interesse von Bayern geweckt hat, wird nochmal ganz anders geachtet. Dieser Fokus und diese Aufmerksamkeit helfen unter Umständen in anstehenden Verhandlungen.

„Es wird etwas passieren – ob es der FC Bayern wird, ist noch offen. Aber dass Asllani noch lange in Sinsheim bei der TSG Hoffenheim spielt, sehe ich aktuell undeutlich“, erklärt Kumberger. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

Die ganze Diskussion um Asllani sowie alles zu den anderen aktuellen Brennpunkt-Themen rund um den FC Bayern hören Sie in der neuen Ausgabe des SPORT1-Podcasts „Die Bayern-Woche“ mit Moderatorin Madeleine Etti und Chefreporter Stefan Kumberger.