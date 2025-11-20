FC Bayern: Was hinter diesem Transfer-Gerücht steckt

Seit einigen Tagen wird Hoffenheims Fisnik Asllani mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Der 23-Jährige konnte mit seinen bislang sechs Toren in zwölf Pflichtspielen auf sich aufmerksam machen und überzeugte mit seinen guten Leistungen.
Der Asllani-Flirt der Bayern
SPORT1-Infos zufolge ist ein Transfer nach München aber noch lange keine ausgemachte Sache, passen würde es aber.
Warum Asllani zum FC Bayern passen würde
Denn die Bayern suchen einen jungen Spieler, der sich hinter Harry Kane einreihen würde und später eventuell dessen Rolle einnehmen kann. Das Problem: Auch vom Interesse anderer Klubs wird berichtet.
„Es gab im Sommer schon Gerüchte, dass Barca und Hansi Flick an Asllani interessiert seien“, erklärt SPORT1-Chefreporter Stefan Kumberger in der aktuellen Folge des Podcasts „Die Bayern-Woche“.
Asllani wird ins Schaufenster gestellt
Für den Insider ist dabei eine Tendenz zu erkennen: „Es ist vollkommen klar, dass er und sein Umfeld den nächsten Schritt machen wollen. Man will sogar den ganz großen Schritt machen und da hilft es natürlich, dass er in den verschiedenen Gerüchten auftaucht.“ Der 23-Jährige werde quasi ins Schaufenster gestellt.
Fakt ist: Auf einen Spieler, der das Interesse von Bayern geweckt hat, wird nochmal ganz anders geachtet. Dieser Fokus und diese Aufmerksamkeit helfen unter Umständen in anstehenden Verhandlungen.
„Es wird etwas passieren – ob es der FC Bayern wird, ist noch offen. Aber dass Asllani noch lange in Sinsheim bei der TSG Hoffenheim spielt, sehe ich aktuell undeutlich“, erklärt Kumberger. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)
