Meilenstein für Kane! FC Bayern hält BVB auf Distanz

Vincent Wuttke 14.02.2026 • 17:28 Uhr Der FC Bayern siegt souverän bei Werder Bremen. Damit wahrt der Rekordmeister seinen Vorsprung auf den BVB.

Der FC Bayern hat den Angriff des BVB gekontert und seinen Vorsprung von sechs Zählern auf den ärgsten Verfolger in der Bundesliga durch einen souveränen 3:0-Erfolg bei Werder Bremen gewahrt.

Die Münchner siegten dank eines Doppelpacks von Harry Kane. Der Engländer verwandelte nach Foul an Lennart Karl erst einen Elfmeter (22.) und legte dann aus der Distanz nach (26.). Leon Goretzka (70.) machte dann alles klar.

FC Bayern: Meilenstein für Kane - Sorgen um Neuer

Kane erreicht damit einen Meilenstein. Er hat nun in seiner Profi-Karriere 500 Tore für seine Vereine und die Nationalmannschaft erzielt. Kurios: Exakt 100 davon waren Elfmeter.

Sorgen gibt es derweil um Manuel Neuer. Der Keeper wurde zur Pause mit Wadenproblemen ausgewechselt. Für ihn kam Jonas Urbig in die Partie.

„Es ist eine leichte Verhärtung”, erklärte Sportdirektor Christoph Freund nach dem Spiel bei Sky: „Es war eine Vorsichtsmaßnahme. Wir wollten nichts riskieren.“

Bremen-Fluch geht weiter

Bremen wartet nach 15 Jahren weiter auf einen Heimsieg gegen den FC Bayern. Für Werder spitzt sich die Lage immer weiter zu.

Das Team hat seit zwölf Spielen nicht gewonnen und steckt im Abstiegskampf fest. Der ungefährdete Erfolg an der Weser war für Bayern der 16. Ligasieg in Bremen hintereinander.

Bayern-Trainer Vincent Kompany nahm im Vergleich zum 2:0-Sieg im Pokalviertelfinale gegen RB Leipzig am Mittwoch vier Veränderungen in der Startelf vor. In der Offensive rückte Lennart Karl für den gelbgesperrten Michael Olise in die Anfangsformation.

Minjae Kim verteidigte anstelle von Dayot Upamecano. Auch Leon Goretzka und Konrad Laimer waren neu drin in der ersten Elf. Raphael Guerreiro fehlte wegen muskulärer Probleme im Kader.

Kane bringt FC Bayern auf Kurs

Schnell hatten die Münchner alles im Griff. Karl dribbelte in den Strafraum und wurde von Senne Lynen deutlich am Fuß getroffen. Nach VAR-Eingriff gab es einen Elfmeter. Den verwandelte Kane eiskalt (22.).

Wenig später fiel schon die Vorentscheidung. Goretzka blockte einen versuchten langen Ball von Lynen, Kane kam kurz vor dem Sechzehner an den Ball und schoss wuchtig ins untere Eck (26.).

Trotz einiger Ballverluste im Spielaufbau geriet Bayern vor der Pause nie unter Druck. Bremen zeigte einmal mehr, weshalb die Offensive so ein Problem ist.

Gnabry vergibt Großchance - Goretzka macht alles klar

Nach dem Seitenwechsel hatte Bayern durchaus Glück. Marco Grüll traf den Pfosten (47.). Beim Schuss von Romano Schmid hielt Urbig glänzend (64.).

Auf der Gegenseite verpasste Serge Gnabry frei vor Keeper Mio Backhaus das 3:0 (63.).