Musiala: „Ich lebe wieder“

Fußball-Nationalspieler Jamal Musiala fühlt sich nach seiner erfolgreichen Rückkehr wie befreit. „Ich habe so viel Liebe dafür, auf dem Platz zu stehen“, sagte der Spielmacher des FC Bayern im Klubmagazin 51, seit seinem Comeback nach langer Verletzungspause „lebe ich wieder“, ergänzte der 22-Jährige.

Musiala hatte bei der Klub-WM im vergangenen Sommer einen Wadenbeinbruch und eine Sprunggelenksluxation erlitten. Am 17. Januar feierte er im Bundesligaspiel bei RB Leipzig (5:1) sein Comeback.

Einen „Extra-Push“ auf dem Weg zurück zu alter Stärke gebe ihm seine Rückennummer 10, die er zu dieser Spielzeit übernommen hatte, berichtete er. „Es war schon immer mein Traum, mit der 10 beim FC Bayern zu spielen“, sagte Musiala und verwies auf den einstigen Helden von Wembley Arjen Robben, sein „großes Idol in der Kindheit“.

FC Bayern: Musiala sieht enorme Verantwortung in der 10

Musiala weiter: „Wenn man sieht, was die Nummer 10 bedeutet, dann steckt da eine enorme Verantwortung dahinter.“ Er lege allerdings Wert auf die Feststellung, dass er die Nummer bekommen habe, „weil ich über die Jahre geliefert und performt habe“. Seinen Stil werde er wegen der berühmten Zahl auf seinem Rücken „nicht verändern. Ich spiele so, wie ich spiele.“

Das ist ganz im Sinne seiner berühmten Vorgänger im Zehner-Trikot beim FC Bayern. „Er hat außergewöhnliche Fähigkeiten und eine Magie, wie sie echte, große Zehner ausstrahlen“, sagte Ehrenpräsident Uli Hoeneß und schwärmte: „Wenn Jamal am Ball ist, hat man immer das Gefühl: Jetzt passiert gleich etwas, was bei anderen nicht passieren würde.“