Polanski "extrem sauer" nach Gladbach-Pleite

SID 15.02.2026 • 06:44 Uhr Die Gladbacher hadern inklusive Trainer mit ihrer Leistung im eigenen und gegnerischen Strafraum.

Eugen Polanski war nach der Fortsetzung der Talfahrt von Borussia Mönchengladbach komplett bedient. „Ich bin extrem sauer, weil diese Niederlage extrem unnötig und vermeidbar war“, haderte der Coach nach dem 0:3 (0:2) bei Eintracht Frankfurt: „Es ist im Spiel grundsätzlich alles aufgegangen, wie wir es wollten und machen ein gutes Auswärtsspiel. Aber wir belohnen uns nicht, weil wir in beiden Sechzehnern schlechter sind als der Gegner.“

Das sei dann schon auch „eine Frage der Qualität“, so Polanski nach dem sechsten Spiel ohne Sieg nacheinander: „Wir haben gelitten, weil viel mehr drin war.“ Natürlich sei die Tabellensituation bei nur drei Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz „gefährlich. Aber wir wollen auf uns gucken. Das muss ich der Mannschaft vorwerfen, dass wir Punkte liefern müssen und ein Tor mehr schießen als der Gegner. Der Matchplan ist offensiv wie defensiv voll aufgegangen - und dann muss man sich mal belohnen.“

Es sei „unverständlich, dass wir mit so viel Aufwand und so vielen Möglichkeiten es nicht schaffen, ein Tor zu erzielen“, ergänzte Sportchef Rouven Schröder: „Jemand, der das Spiel nicht gesehen hat, der würde sagen: ‚Abgewatscht, klar verloren‘. Im Endeffekt waren es aber 20:12 Torschüsse, mehr Ballbesitz, eine engagierte Leistung bis zum Schluss.“ Das Team habe „viel investiert und nichts bekommen“, brachte es Mittelfeldspieler Jens Castrop auf den Punkt.