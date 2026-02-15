Riesige Proteste gegen Videobeweis in der Bundesliga

Maximilian Lotz 15.02.2026 • 16:56 Uhr Fans des FC Augsburg positionieren sich in Form einer speziellen Choreo gegen den Videobeweis.

Der FC Augsburg hatte zuletzt vermehrt mit umstrittenen Schiedsrichterentscheidungen zu kämpfen - und auch die Fans haben offensichtlich genug.

Mit einer großflächigen Choreo forderten die Anhänger der bayerischen Schwaben vor dem Bundesligaspiel gegen den 1. FC Heidenheim am Sonntag die Abschaffung des Videobeweises.

Unter dem Motto „Der Videobeweis raubt uns die Freude am Fußball“ präsentierten die FCA-Fans über den ganzen Block verteilt Argumente gegen die technische Unterstützung.

Fans des FC Augsburg fordern: „VAR abschaffen!“

„Entscheidungen gehören auf den Platz, nicht in den Keller“, war auf einem Banner in Anspielung an den Kölner Videokeller zu lesen. Ein anderes Plakat war wie folgt beschriftet: „Emotionen kann man nicht zurückspulen - Schiris raus aus dem Keller.“ Oder ganz plakativ: „VAR abschaffen!“

Zuletzt hatte eine Fehlentscheidung die 0:2-Niederlage der Augsburger in Mainz eingeleitet. Trotz minutenlanger Unterbrechung wurde ein fragwürdiger Elfmeterpfiff von Schiedsrichter Patrick Ittrich vom VAR nicht korrigiert. Ittrich selbst räumte später Fehler ein.