Schiedsrichter für Bundesliga-Topspiel BVB gegen FC Bayern fix

Mette Bech 25.02.2026 • 19:17 Uhr Der Schiedsrichter für das anstehende Bundesliga-Topspiel zwischen Borussia Dortmund und FC Bayern München steht fest.

Das Bundesliga-Topspiel zwischen Borussia Dortmund und Tabellenführer FC Bayern München steht bevor. Der DFB hat die Schiedsrichteransetzung für die Partie bekannt gegeben. Geleitet wird der Kracher von Sven Jablonski.

Im Hinspiel, das Bayern mit 2:1 (1:0) für sich entschied, fand der damals überraschend angesetzte Schiedsrichter Bastian Dankert keine klare Linie in seiner Spielleitung. Vor allem BVB-Trainer Niko Kovac übte deutliche Kritik am Unparteiischen.

Auch Schiedsrichter-Chef Knut Kircher räumte später in einem Interview mit dem kicker ein, dass das Spiel für Dankert „nicht von der Hand lief“. Dabei hatte Kircher auch angedeutet, dass Dankert das Rückspiel „sicher nicht gleich wieder bekommen“ werde.

Jablonski pfeift zum zweiten Mal BVB gegen FC Bayern

Für Jablonski ist es das zweite Duell der beiden deutschen Topklubs unter seiner Leitung. Unterstützt wird er in Dortmund von seinen Assistenten Sascha Thielert und Eduard Beitinger sowie Schiedsrichter-Kollege Frank Willenborg, der als vierter Offizieller im Einsatz ist.

Als VAR ist Bundesliga-Referee Sören Storks im Einsatz, VAR-Assistent ist Justus Zorn. Am Samstagabend pfeift er das Bundesliga-Topspiel im Signal Iduna Park in Dortmund um 18.30 Uhr an.

Der Unparteiische aus Bremen hat sich inzwischen als feste Größe im deutschen Oberhaus etabliert und leitete im November 2025 sein erstes Spiel in der Champions League.