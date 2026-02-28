Schlotterbeck sauer: "Dann spiele ich irgendwann Schach"

SID 28.02.2026 • 21:05 Uhr Nico Schlotterbeck schrammt gegen den FC Bayern an einer Roten Karte vorbei. Auch sein Torjubel sorgt für Aufsehen.

Borussia Dortmunds Fußball-Nationalspieler Nico Schlotterbeck hätte seinen zweiten Platzverweis binnen einer Woche zähneknirschend akzeptiert. „Ich glaube, dass man da schon Rot geben kann. Da hatte ich ein bisschen Glück, ja“, sagte Schlotterbeck nach dem spektakulären 2:3 (1:0) gegen den deutschen Rekordmeister Bayern München.

Schlotterbeck hatte erst unter der Woche beim bitteren Playoff-Aus in der Champions League bei Atalanta Bergamo (1:4) als Ersatzspieler wegen einer Szene abseits des Feldes die Rote Karte gesehen. Vier Tage später drohte ihm gegen die Münchner ein ähnliches Schicksal: In der 18. Minute traf er den Münchner Josip Stanisic bei einem harten Foul mit den Stollen am linken Bein, sah dafür von Schiedsrichter Sven Jablonski aber lediglich die Gelbe Karte.

„Ich habe das Gefühl, dass ich erst am Ball war und dann ihn schon ordentlich treffe“, sagte Schlotterbeck zur unglücklichen Szene: „Es ist sau unglücklich in meinen Augen. Man sieht, dass ich über den Ball ausrutsche, sonst treffe ich ihn auch nicht am Schienbein, sondern gehe unten durch.“

Schlotterbeck riskiert beim Torjubel eine Verwarnung

Nach der Situation erzielte der Innenverteidiger per Kopf die BVB-Führung (26.) und riskierte anschließend eine erneute Verwarnung. Schlotterbeck sprang beim Torjubel über die Bande und jubelte mit den Fans, dies verstieß allerdings nicht gegen das Regelwerk - und hätte bei Schlotterbeck auch für Unverständnis gesorgt.

„Ich wollte nicht über die Bande, sondern nur auf die Bande springen. Ich habe das Gleichgewicht verloren. Wenn man alles ausmustert, dann haben wir keinen Fußball mehr, dann spiele ich irgendwann Schach. Wenn ich dafür eine Gelbe Karte bekomme, dann hört es auf“, sagte der 26-Jährige, der auch in der Folge im Mittelpunkt stand.