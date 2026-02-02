Schnelle Trainer-Lösung bei Werder?

Curdt Blumenthal 02.02.2026 • 15:45 Uhr Nach der Trennung von Horst Steffen deutet sich bei Werder Bremen eine schnelle Nachfolgeregelung an. Medienberichten zufolge gibt es bei den Hanseaten zwei Favoriten.

Beim SV Werder Bremen scheint die Nachfolge des entlassenen Trainers Horst Steffen schnell geklärt zu werden: Medienberichten zufolge zwei Kandidaten für die vakante Trainerposition in Betracht ziehen.

Bo Henriksen oder Bo Svensson, die beide unter anderem für Mainz 05 in der Bundesliga aktiv waren, sollen in Frage kommen. Das dänische Fußballmagazin Tipsbladet berichtet, dass der Bundesligist Henriksen als Favoriten für das Traineramt auserkoren habe.

Werder Bremen: Wird es Henriksen oder Svensson?

Doch der im Dezember bei Mainz 05 freigestellte Däne steht noch bis Sommer 2027 bei den Rheinhessen unter Vertrag. Sollten die Mainzer sich mit Henriksen nicht auf eine Vertragsauflösung einigen, soll wiederum Svensson in der Wunschliste aufrücken.

Laut Deichstube seien die Gespräche mit dem Ex-Trainer von Union Berlin sogar schon weit fortgeschritten.

Werder Bremen hatte am Sonntag die Trennung des bisherigen Trainers Horst Steffen bekanntgegeben. Der 56-Jährige war mit den Hanseaten zuletzt zehn Spiele sieglos geblieben.