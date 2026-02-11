Sport Bild: Schlotterbeck-Entscheidung im März

SID 11.02.2026 • 07:48 Uhr Der Verteidiger von Borussia Dortmund soll laut des Berichts rund um die anstehende Länderspielpause kommunizieren, wo er sich in Zukunft sieht.

Beim Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund rückt eine Entscheidung über die Zukunft von Nationalspieler Nico Schlotterbeck offenbar näher. Wie die Sport Bild berichtet, soll der Verteidiger den Entschluss hinsichtlich seines nächsten Karriereschritts rund um die Länderspielpause im März treffen. Idealerweise soll dies geschehen, bevor Schlotterbeck zur Nationalmannschaft reist.

Das DFB-Team trifft am 27. März (20.45 Uhr/RTL) in Basel auf die Schweiz, drei Tage später geht es in Stuttgart gegen Ghana (20.45 Uhr/ARD). Wie die Sport Bild meldet, gelten derweil ein Verbleib in Dortmund und ein Wechsel zu Real Madrid als favorisierte Optionen für Schlotterbeck. Der 26-Jährige besitzt beim BVB aktuell noch einen Vertrag bis 2027, die Dortmunder werben stark für eine langfristige Verlängerung.