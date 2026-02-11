Beim Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund rückt eine Entscheidung über die Zukunft von Nationalspieler Nico Schlotterbeck offenbar näher. Wie die Sport Bild berichtet, soll der Verteidiger den Entschluss hinsichtlich seines nächsten Karriereschritts rund um die Länderspielpause im März treffen. Idealerweise soll dies geschehen, bevor Schlotterbeck zur Nationalmannschaft reist.
Sport Bild: Schlotterbeck-Entscheidung im März
Das DFB-Team trifft am 27. März (20.45 Uhr/RTL) in Basel auf die Schweiz, drei Tage später geht es in Stuttgart gegen Ghana (20.45 Uhr/ARD). Wie die Sport Bild meldet, gelten derweil ein Verbleib in Dortmund und ein Wechsel zu Real Madrid als favorisierte Optionen für Schlotterbeck. Der 26-Jährige besitzt beim BVB aktuell noch einen Vertrag bis 2027, die Dortmunder werben stark für eine langfristige Verlängerung.
Schlotterbeck hatte vor einigen Wochen gesagt, dass er sich selbst eine Deadline für die Entscheidung gesetzt habe. BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl erhöhte am vergangenen Wochenende nach dem 2:1-Sieg beim VfL Wolfsburg den Druck: "Ich bin ein Freund von Klarheit in allen Bereichen. Manchmal muss man sich gedulden, manchmal trifft man selbst Entscheidungen, in anderen Situationen ist man abhängig von der Gegenseite. Wir sind auf dem Gaspedal." Schlotterbeck wisse, dass die Vereinsbosse "so schnell wie möglich eine Entscheidung wollen."