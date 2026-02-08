Kehl erhöht Druck auf Schlotterbeck

Niklas Senger 08.02.2026 • 08:34 Uhr Wie steht es um die Zukunft von Nico Schlotterbeck beim BVB? Sportdirektor Sebastian Kehl erhöht am Samstag den Druck auf den Stammspieler.

BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl hat nach dem hart erkämpften 2:1-Sieg gegen den VfL Wolfsburg am Samstag den Druck auf Nico Schlotterbeck deutlich erhöht. Es geht um den Poker um die Zukunft des Innenverteidigers.

„Ich bin ein Freund von Klarheit in allen Bereichen. Manchmal muss man sich gedulden, manchmal trifft man selbst Entscheidungen, in anderen Situationen ist man abhängig von der Gegenseite. Wir sind auf dem Gaspedal“, erklärte Kehl. Anschließend betonte er zudem: „Nico weiß, dass wir so schnell wie möglich eine Entscheidung wollen!“

Schlotterbeck steht bei Borussia Dortmund noch bis Sommer 2027 unter Vertrag. Bereits seit Monaten lässt der Nationalspieler seine Zukunft aber offen. Sollte Schlotterbeck bis zum Saisonende nicht verlängern, bietet sich für den BVB nur noch im kommenden Sommer eine Gelegenheit, mit einem Verkauf noch eine hohe Ablösesumme einzunehmen.

Schlotterbeck sprach von „schwerer Entscheidung“

Während man in Dortmund aber weiter intensiv an einer Verlängerung arbeitet, sagte Schlotterbeck zuletzt: „Ich bin im Gespräch mit Dortmund. Und ich werde dann irgendwann auch eine Grundsatzentscheidung treffen, mit meinem Papa und Keven (Schlotterbeck, sein Bruder und selbst Profi beim FC Augsburg, Anm. d. Red.).“

Schlotterbeck habe sich zudem selbst eine Deadline gesetzt, die er jedoch nicht genauer erläutern wollte. „Ich habe gesagt, dass ich mich wohlfühle. Trotzdem ist es eine schwere, keine leichte Entscheidung.“