Thioune kämpferisch: "Wille und Energie ungebrochen"

SID 23.02.2026 • 05:38 Uhr Der neue Trainer von Werder Bremen kann noch keine Punkte vorweisen. Der kommenden Begegnung kommt große Bedeutung bei.

Drei Spiele mit Daniel Thioune, drei Niederlagen für Werder Bremen - doch der neue Coach der Hanseaten zeigt sich unverändert kämpferisch. "Ich bin gekommen, dem Verein und dem Team zu helfen. Mein Wille und meine Energie sind ungebrochen", sagte der Nachfolger von Horst Steffen nach der 1:2 (0:0)-Niederlage am Sonntag.

Werder rutschte nach der 13. Partie ohne Erfolg auf den direkten Abstiegsplatz 17 ab. Am kommenden Samstag kommt nun das Schlusslicht 1. FC Heidenheim zum nächsten Kellerduell. "Der gesamte Fokus geht jetzt auf Heidenheim", sagte Thioune: "Wir haben in sechs Tagen die nächste Chance."