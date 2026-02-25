Schicksalsschlag schockte Babbel: "War überfordert"

Lenny Peteanu , Maximilian Lotz 25.02.2026 • 10:06 Uhr Markus Babbel musste in jungen Jahren einen Schicksalsschlag verkraften. Im SPORT1-Podcast „Deep Dive“ spricht der Europameister von 1996 über die schwere Zeit.

Markus Babbel war erst 17 und arbeitete im Nachwuchs des FC Bayern an einer Profikarriere, da erlitt er einen schweren Schicksalsschlag: Sein vier Jahre älterer Bruder Gerhard nahm sich das Leben.

„Das Problem an der ganzen Geschichte war, dass ich noch nie mit dem Tod in Verbindung gebracht worden bin. Ich war total überfordert mit der Situation, weil ich nicht wusste wie ich mich verhalten soll“, blickte Babbel im SPORT1-Podcast „Deep Dive“ auf die Geschehnisse im Jahr 1989 zurück.

„Das war ein ganz komisches Gefühl, ich war auch nicht so richtig traurig in dem Moment. Ich war in einer Ohnmachtsblase, weil ich nicht wusste, wie ich helfen kann“, sagte Babbel.

Babbel wurde auf der Beerdigung seines Bruders ohnmächtig

„Bei der Beerdigung hat’s mich dann umgehauen, da bin ich ohnmächtig geworden“, berichtete Babbel. „Alle dachten schon, das habe ich gut weggesteckt - und nein, hatte ich eben nicht. Und ich habe das dann für mich auch sehr schnell sehr tief begraben.“

In seiner 2023 erschienenen Autobiografie „It’s not only Football“ verarbeitete der Europameister von 1996 den schweren Schicksalsschlag.

Heute wirbt der 53-Jährige dafür, sich Unterstützung zu suchen. Babbel appelliere an jeden, „der irgendwelche Probleme hat, wenn sie noch so marginal erscheinen mögen: Holt euch Hilfe und wenn es der beste Freund ist, ist es der beste Freund.“

Babbel wirbt dafür, sich Hilfe zu suchen

Noch besser sei es, professionelle Hilfe in Form eines Therapeuten in Anspruch zu nehmen. „Die können einem extremst helfen, gewisse Dinge einfach besser zu verarbeiten“, sagte Babbel.

Der frühere Abwehrspieler absolvierte 261 Spiele für den FC Bayern (17 Tore) und wurde mit den Münchnern dreimal Deutscher Meister, zweimal DFB-Pokalsieger und einmal UEFA-Cup-Sieger.

Mit dem FC Liverpool triumphierte Babbel später erneut im UEFA-Cup sowie im UEFA-Supercup und im englischen FA Cup. Mit der deutschen Nationalmannschaft feierte er 1996 den Gewinn der Europameisterschaft.

Nach seiner aktiven Karriere stand Babbel als Trainer für den VfB Stuttgart, Hertha BSC, den FC Luzern und die Western Sydney Wanderers an der Seitenlinie.

