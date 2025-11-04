SPORT1 DEEP DIVE
Die Folge mit Patrick Owomoyela im Überblick:
- 00:00:00 - Intro
- 00:01:51 - Aufwachsen im Brennpunkt
- 00:14:37 - Hamburg & HipHop
- 00:22:15 - Jugendfußball
- 00:35:08 - Lüneburger SK, VfL Osnabrück & SC Paderborn 07
- 00:42:40 - Arminia Bielefeld & die Alm
- 00:48:35 - Nationalmannschaft
- 00:56:02 - Werder Bremen
- 01:03:53 - Die WM 2006
- 01:11:25 - Borussia Dortmund
- 01:26:05 - Karriereende
- 01:38:19 - Aktuelle Entwicklungen in Deutschland
- 01:41:08 - Die Alien-Frage
BVB- Legende Patrick Owomoyela gehört heute zu den beliebtesten Fußball-Experten des Landes.
SPORT1 DEEP DIVE- Host Lenny Peteanu spricht mit ihm über seine bewegte Kindheit in der Hamburger Lenzsiedlung, welche Rolle HipHop und Rap in seiner Jugend gespielt haben und wie aus dem Gas-Wasser-Installateur der spätere Nationalspieler und die BVB-Ikone wurde.
