SPORT1 DEEP DIVE

PATRICK OWOMOYELA: Vom Plattenbau zum Pokal
Aktuelle Folge

Die Folge mit Patrick Owomoyela im Überblick:

  • 00:00:00 - Intro
  • 00:01:51 - Aufwachsen im Brennpunkt
  • 00:14:37 - Hamburg & HipHop
  • 00:22:15 - Jugendfußball
  • 00:35:08 - Lüneburger SK, VfL Osnabrück & SC Paderborn 07
  • 00:42:40 - Arminia Bielefeld & die Alm
  • 00:48:35 - Nationalmannschaft
  • 00:56:02 - Werder Bremen
  • 01:03:53 - Die WM 2006
  • 01:11:25 - Borussia Dortmund
  • 01:26:05 - Karriereende
  • 01:38:19 - Aktuelle Entwicklungen in Deutschland
  • 01:41:08 - Die Alien-Frage

BVB- Legende Patrick Owomoyela gehört heute zu den beliebtesten Fußball-Experten des Landes.

SPORT1 DEEP DIVE- Host Lenny Peteanu spricht mit ihm über seine bewegte Kindheit in der Hamburger Lenzsiedlung, welche Rolle HipHop und Rap in seiner Jugend gespielt haben und wie aus dem Gas-Wasser-Installateur der spätere Nationalspieler und die BVB-Ikone wurde.

SPORT1 DEEP DIVE

Jeden Dienstag trifft Host Lenny Peteanu die inspirierendsten Menschen aus der Sportwelt. Von Fußball-Ikonen über Kommentatoren, Experten und Funktionäre bis hin zu führenden Wissenschaftlern.

Das Ziel: Hinter die Fassade blicken! Was waren ihre größten Hürden, wo sind sie hingefallen, wieder aufgestanden und was haben sie daraus gelernt? Was für Erkenntnisse haben sie in ihren Karrieren gesammelt und was können wir uns im Alltag davon anschauen?

Und dafür kratzt Lenny Peteanu bei seinen Gästen nicht nur an der Oberfläche, sondern nimmt euch mit in tiefe Gespräche.

DEEP DIVE, jetzt streamen - Überall wo‘s Podcasts gibt.

