Viermal der gleiche Gegner in wenigen Wochen? FC Bayern winkt seltene Konstellation

Franziska Wendler 23.02.2026 • 12:16 Uhr Zwischen dem FC Bayern und Bayer Leverkusen könnte es in den kommenden Wochen zu extrem vielen Duellen kommen.

Wie oft können zwei Fußballvereine innerhalb kürzester Zeit gegeneinander spielen? Betrachtet man den FC Bayern München und Bayer Leverkusen, dann könnte die Antwort in den kommenden Wochen lauten: viermal.

Am Sonntagabend wurden die Halbfinal-Begegnungen im DFB-Pokal ausgelost. Am 22. oder 23. April, der DFB wird die genaue Ansetzung in den kommenden Tagen noch bekannt geben, treffen der Rekordmeister und die Werkself aufeinander.

Doch das ist nicht das einzige Mal. Bereits fünfeinhalb Wochen zuvor, am 14. März, steht in der Bundesliga das Duell der beiden Klubs auf dem Programm. Beide Spiele werden dabei in der BayArena ausgetragen.

Bayern vs. Bayer gleich viermal?

Kurios: Auch im Achtelfinale der Champions League könnten Bayern und Bayer aufeinandertreffen. Bereits nach der Auslosung war klar, dass die Münchner entweder auf den Sieger des Duells zwischen Leverkusen und Olympiakos Piräus (Dienstag, ab 21 Uhr im LIVETICKER) oder auf den Gewinner des Duells zwischen Borussia Dortmund und Atalanta Bergamo (Mittwoch, ab 18.45 Uhr im LIVETICKER) treffen.

Da beide Bundesliga-Klubs das Playoff-Hinspiel jeweils mit 2:0 für sich entscheiden konnten, ist die Chance groß, dass sie die nächste Runde in der Königsklasse auch erreichen.

Sollte dies gelingen, liegt die Chance auf zwei weitere Duelle zwischen Bayern und Bayer bei 50 Prozent.

Viele Duelle auch in der Vorsaison

Die Achtelfinal-Partien in der Champions League sind für den 10./11. März (Hinspiele) und den 17./18. März (Rückspiele) terminiert.