DFB-Pokal: Halbfinal-Kracher für den FC Bayern!

SPORT1 22.02.2026 • 17:06 Uhr Der FC Bayern München muss im Pokal-Halbfinale bei Bayer Leverkusen antreten. Titelverteidiger Stuttgart empfängt vor heimischer Kulisse den SC Freiburg.

Pokal-Kracher für den FC Bayern München! Wie die Auslosung am Sonntagabend ergeben hat, muss der deutsche Rekordmeister im Halbfinale des DFB-Pokals bei Bayer Leverkusen antreten.

In der Vorsaison waren die Münchner im Achtelfinale an der Werkself gescheitert, damals hatte Manuel Neuer schon früh im Spiel die Rote Karte gesehen. Die Bayern dürften nach Revanche sinnen, um zum ersten Mal seit 2020 wieder ins Pokalfinale nach Berlin zu kommen.

Im zweiten Halbfinale trifft der VfB Stuttgart auf den SC Freiburg. Vor heimischer Kulisse will der VfB wie schon im Vorjahr ins Endspiel einziehen, wo der Klub gegen Arminia Bielefeld den Titel gewann. Die Halbfinals werden am 21. und 22. April ausgespielt.

+++ Pokal-Auslosung beendet +++

Somit stehen die beiden Duelle im Pokal-Halbfinale fest. Der FC Bayern reist nach Leverkusen und wird mit der Werkself um den Einzug ins Pokalfinale kämpfen. Stuttgart will zuhause gegen Freiburg zurück nach Berlin, wo die Schwaben im Vorjahr den Titel gewinnen konnten.

+++ Stuttgart empfängt den SC Freiburg +++

Im zweiten Halbfinale empfängt der VfB Stuttgart den SC Freiburg. Ein Duell in Baden-Württemberg!

+++ Bayern muss nach Leverkusen +++

Der FC Bayern München gastiert im DFB-Pokal bei Bayer Leverkusen!

+++ Die Ziehung beginnt +++

Die Beteiligten stehen bereit, die Auslosung kann beginnen. Gegen wen muss der FC Bayern im Halbfinale ran?

+++ Olympiasieger zieht die Kugeln +++

Die Halbfinals werden am 21. und 22. April ausgespielt. Rodel-Olympiasieger Max Langenhan agiert als Losfee, als Ziehungsleiter fungiert DFB-Vizepräsident Peter Frymuth. Moderator der Sportsendung ist Jochen Breyer.

Langenhan hatte in Cortina sowohl im Einsitzer als auch mit der Teamstaffel die Goldmedaille gewonnen.

