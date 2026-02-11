Werder Bremen prüfte spektakuläre Rückkehr!

Samuel Kucza 11.02.2026 • 15:47 Uhr Werder Bremen prüfte im Winter eine Rückkehr von Niclas Füllkrug. Clemens Fritz berichtet von Telefonaten mit dem Stürmer.

Werder Bremen hat sich auf der Suche nach Verstärkung im Winter auch um eine Rückkehr von Nationalstürmer Niclas Füllkrug bemüht.

„Wir wollten Niclas Füllkrug zurückholen. Ich telefonierte zwei-, dreimal mit ihm, als er bei West Ham war, und habe eine Leihe abgeklopft“, verriet Clemens Fritz im Interview mit der Sport Bild.

Füllkrug-Comeback scheiterte aus wirtschaftlichen Gründen

Konkrete Verhandlungen ergaben sich jedoch nicht. „Uns war klar: Aus wirtschaftlicher Sicht sind unsere Chancen sehr gering. Und macht ein Verein wie Milan ernst, ist es nicht umzusetzen“, erklärte Fritz.

Füllkrug wurde in der Werder-Jugend ausgebildet und bestritt 124 Einsätze für die Grün-Weißen. Nach zwischenzeitlichen Stationen in Fürth, Nürnberg und Hannover wechselte Füllkrug 2023 zum BVB. Seit 2024 steht er beim englischen Erstligisten West Ham United unter Vertrag. Statt in Bremen geht der 33-Jährige nun in Mailand auf Torejagd.

Milosevic soll die Sturmprobleme lösen

Dennoch setzen die Verantwortlichen weiter auf den jungen Angreifer. „Dass Jovan sich noch weiterentwickeln und an die Bundesliga gewöhnen muss, steht außer Frage“, sagte Werder-Boss Peter Niemeyer zur Bild. „Er hat eine hohe Spielintelligenz. Es fehlt aber noch an Durchsetzungsvermögen in den Zweikämpfen. Da kann er wachsen.“