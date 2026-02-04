Ehemaliger Hamburger: Werder gibt neuen Trainer bekannt

SPORT1 04.02.2026 • 12:42 Uhr Werder Bremen stellt seinen neuen Trainer vor. Der abstiegsbedrohte Bundesligist holt mit Daniel Thioune einen ehemaligen Trainer des Nordrivalen Hamburger SV.

Werder Bremen hat einen neuen Trainer gefunden. Nachdem die Hanseaten zu Beginn der Woche noch Absagen ihrer Wunschkandidaten Bo Svensson und Bo Henriksen kassiert hatten, schlossen sie nun ihre Suche erfolgreich ab: Daniel Thioune heißt der neue Chefcoach an der Weser, er übernimmt die Aufgabe sofort. Das gaben die Bremer am Mittwochmittag offiziell bekannt. Über die Vertragslaufzeit machte der Klub keine Angaben.

Der 51-Jährige kann, wie zuvor auch Vorgänger Horst Steffen, noch keine Bundesliga-Erfahrung als Trainer vorweisen. Dennoch ist Clemens Fritz zuversichtlich, dass mit Thioune die Kehrtwende gelingt. Werder ist seit zehn Spielen sieglos und hat als Tabellen-15. nur noch einen Punkt Vorsprung auf den Relegationsplatz.

„Wir hatten sehr gute Gespräche mit Daniel. Seine Idee vom Fußball, seine Art und seine Herangehensweise an unsere aktuelle sportliche Situation waren ausschlaggebend für die Entscheidung. Wir sind überzeugt, dass wir mit ihm den Turnaround schaffen werden“, erklärte der Geschäftsführer Fußball von Werder Bremen.

Werder Bremen: Thioune verbreitet Optimismus

Auch Thioune verbreitete Optimismus. „Ich freue mich sehr auf die Arbeit mit der Mannschaft und ich bin überzeugt, dass es uns gelingen wird, erfolgreich miteinander zu arbeiten und die Ziele des Vereins zu erreichen. Nach den sehr guten Gesprächen mit den Verantwortlichen war für mich schnell klar, dass ich zu Werder gehen möchte“, wird der Coach in der Pressemitteilung des Klubs zitiert.

Er stand noch bis Anfang Oktober des vergangenen Jahres bei Fortuna Düsseldorf an der Seitenlinie, wurde aber nach dem verpatzten Saisonstart mit nur zehn Punkten aus acht Spielen vom Zweitligisten freigestellt.

Thioune verpasste mit Düsseldorf dramatisch den Aufstieg

Die Fortuna hatte Thioune zuvor mehr als drei Jahre lang trainiert. In der Saison 2023/24 verpasste er mit den Düsseldorfern auf dramatische Weise den Aufstieg in die Bundesliga. In der Relegation gewann die Fortuna beim VfL Bochum mit 3:0, ehe das Team den schon sicher geglaubten Aufstieg zu Hause noch verspielte.