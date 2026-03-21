War es das?

SID 21.03.2026 • 17:25 Uhr Gegen Bremen gelingt dem VfL der Befreiungsschlag nicht - stattdessen setzt es einen Rückschlag. Der Abstieg rückt immer näher. Trainer Hecking spricht nach Abpfiff das aus, was alle denken.

Der VfL Wolfsburg hat im Abstiegsgipfel der Bundesliga gegen den ebenfalls bedrohten Konkurrenten Werder Bremen den nächsten Rückschlag kassiert.

Beim Heim-Debüt von Rückkehrer Dieter Hecking mussten sich die Niedersachsen mit 0:1 (0:0) geschlagen geben – nach zehn Spielen ohne Sieg wird die Lage in der Autostadt immer brenzliger.

Hecking und Wolfsburg: Es wird immer enger

Justin Njinmah (68.) traf für die Bremer, die sich mit nun 28 Zählern auf dem Konto etwas Luft zu den Abstiegsrängen verschafften. Für ein Aufatmen ist es aber noch zu früh. Die Wolfsburger, bei denen Moritz Jenz mit Gelb-Rot vom Platz flog (90.+2), stecken derweil tief in der Gefahrenzone.

Als Tabellen-17. droht mit 21 Punkten der Absturz in die Zweitklassigkeit. Auf den lang ersehnten Befreiungsschlag muss der VfL dabei weiter warten, Hecking bleiben für seine Rettungsmission nur noch sieben reguläre Partien. „Natürlich ist die Hoffnung noch da“, sagte der Wölfe-Coach nach Abpfiff am DAZN-Mikrofon. „Aber wir wissen auch: Es werden weniger Spiele, die Konkurrenz hat heute gepunktet“, ergänzte Hecking und gestand: „Die Mannschaft lechzt nach einem Erfolgserlebnis, heute haben wir es liegen lassen. Das ist natürlich nicht gerade gut für das Selbstvertrauen.“

Fan-Ärger mit der Polizei

Das so wichtige Duell um den Klassenerhalt wurde dabei von Auseinandersetzungen am Rande des Spiels begleitet. Laut der Polizei Wolfsburg kam es zu mehreren Festnahmen von Werder-Fans, demnach sei es zu Angriffen auf Ordner gekommen, die Einsatzkräfte hätten einschreiten müssen. Die Fanhilfe Bremen warf den Beamten dagegen „massive Übergriffe“ vor. Einige Plätze im Gästebereich blieben augenscheinlich leer.

Auf der anderen Seite empfing die gut gefüllte Nordkurve im ersten Heimspiel nach den Fan-Tumulten die Wolfsburger Mannschaft, machte mit zahlreichen Bannern ihr Anliegen aber deutlich. „Nicht für irgendwelche Spieler – wir singen nur für unseren Verein“, war dort unter anderem zu lesen.

Njinmah: „Schlechteste Halbzeit seit Langem“

Sportlich war der Druck für beide Teams im Vorfeld groß gewesen. Dieser gehöre jedoch „in der Situation dazu, den können wir auch nicht wegreden, der ist da“, erklärte VfL-Coach Hecking. Druck könne aber „auch Kräfte freisetzen“. Auf dem Rasen versuchten die Gastgeber, den Worten ihres Trainers Taten folgen zu lassen, und ließen den Ball durch die eigenen Reihen laufen. Richtig gefährlich wurden beide Teams in der Anfangsphase aber nicht.

Eine gute Freistoßposition für die Bremer konnte Cameron Puertas nicht nutzen. Wolfsburg-Keeper Kamil Grabara parierte nicht nur dessen direkten Versuch, sondern auch den Nachschuss von Yukinari Sugawara (12.). Auf der anderen Seite bewahrte Werder-Torhüter Mio Backhaus (16.) nach einer Ecke sein Team vor einem Rückstand. Mit der ersten Halbzeit waren die Werderaner offenbar überhaupt nicht zufrieden: „Wir waren enorm schlecht in der ersten Halbzeit. Das war wahrscheinlich die schlechteste Halbzeit, die wir seit Langem gespielt haben“, schimpfte Torschütze Njinmah bei DAZN. Auch Leonardo Bittencourt bestätigte, es habe in der Pause in der Kabine „geknallt“.