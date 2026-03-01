Bundesliga: Diagnose nach Schockszene verkündet

Schock für Bayer Leverkusen: Die Werkself muss in den „kommenden Wochen“ verletzungsbedingt auf Arthur verzichten. Der Brasilianer war gegen Ende der ersten Halbzeit im Spiel gegen den FSV Mainz 05 (1:1) im Rasen hängen geblieben und hat sich dabei „einen Riss“ der Syndesmose im linken Sprunggelenk zugezogen, wie der Tabellensechste am Sonntag mitteilte.
Diagnose nach Bayer-Schock
Bayer Leverkusen muss in den kommenden Wochen verletzungsbedingt auf Arthur verzichten. Der Brasilianer hat sich im Spiel gegen Mainz die Syndesmose im linken Sprunggelenk gerissen und muss möglicherweise operiert werden.
Verletzt am Boden: Leverkusens Arthur
„Über eine Operation Arthurs wird zeitnah entschieden“, hieß es drei Tage vor dem Nachholspiel beim Hamburger SV (Mittwoch, ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) weiter.
Bundesliga: Arthurs Ausfallzeit noch unklar
Wie lange Arthur ausfällt, ist unklar. Die Achtelfinalspiele in der Champions League gegen den FC Arsenal (11. und 17.3.) sowie die Bundesliga-Partie gegen Bayern München (14.3.) wird er aber sicher verpassen.
„Es ist sehr, sehr hart für den Spieler“, hatte Trainer Kasper Hjulmand schon nach dem Mainz-Spiel gesagt: „Als Trainer tut es mir sehr leid für Arthur.“